貓咪脊椎斷裂恐終身癱瘓　領養者即退回　好心人：不敢再交給學生

無論健康或患病，決定領養寵物之後就應不離不棄照顧到底，不過台灣一名大學生在發現領養的貓咪脊椎斷裂，下半身恐怕終身癱瘓後，竟因醫療費太貴，趕快將這個「燙手山芋」送回中間人那裏，令對方不禁慨嘆：「下次真的不敢再幫貓咪找領養人了，也不想再將小貓交給學生！」

樓主指幾個月前在討論區發出一隻奶茶色花貓的認養消息，其後有學生前來查詢，評估過後覺得可以給她一個機會。（Dcard圖片）

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台灣女網民近日在Dcard討論區發文，抱怨一個缺德的貓貓領養者。她指幾個月前在討論區發出一隻奶茶色花貓的認養消息，有學生前來查詢，評估過後覺得可以給她一個機會。學生初時也有傳照片交代小貓近況，又稱在貓咪受傷了也有帶牠去看醫生，「看小貓在那邊過得很開心，我真的很高興」。

可是好景不常，樓主前幾天收到學生的訊息，指貓咪的左腳突然扭曲了，去看醫生後懷疑是脊椎問題，要求主人立即帶他去台北醫院做手術。學生坦白向樓主求救：「我沒那麼多錢，可能就要麻煩你了。」並立即約定交收貓咪的時間，想盡快推回樓主處理，令樓主傻眼，「怎麼因為小貓受傷了就把小貓說要還給我」。

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當樓主問及貓咪受傷原因時，學生竟說不知道，「是回家突然發現」，為讓貓咪得到妥善照顧，樓主還是把牠接回，怕繼續待在領養人身邊會被丟掉。結果樓主帶貓咪再看醫生後，正式診斷為脊椎斷裂，下半身恐終身癱瘓，「聽到當下我眼淚馬上飆出來……當初撿到小貓是健康活潑的狀態，很高興的找到了似乎會照顧他一輩子的主人，結果下次見到他的時候，竟然被醫生宣告變成癱瘓貓！」

醫生補充指，貓咪的手術費用可能高達8至10萬台幣（約2至2.5萬港元），但是因為牠是隻不到6個月的小貓，可能撐不過麻醉所以不建議做手術，暫時唯有做高壓氧跟雷射治療，在順利的情形下或許可以讓小貓能夠勉強支撐着身體。

經過這次事件，樓主慨嘆以後也不敢再幫貓咪找領養人，又指不想再將小貓交給學生，「覺得可愛健康的時候就開心養，但是受傷要花錢的時候就不想養了」。帖文引起網上熱議，不少人都批評涉事學生完全不負責任，「只能說沒錢就不要養寵物」。有網民則認為樓主不應太偏激，「你會因為吃到一個壞掉糖果，然後就說世界上所有糖果都壞掉嗎？」。