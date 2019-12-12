行船與父爭執匿西班牙小島38年　台漢今盼回家惟老父不在了

台灣一名阿美族陳姓男子38年前隨父親出海行船，期間父子發生爭執，當時17歲的陳男一氣之下躲在西班牙一個小島上，豈料一躲就是38年。陳男輾轉聯繫到在老家的妹妹陳秀蘭，她一年前開始四處尋求協助，希望哥哥早日回家。

台灣移民署台東服務站專員陳允萍表示，幾天前他接獲陳秀蘭求助，當得知陳男與家人失去聯絡38年的詳情後，自己也覺得難以置信。

陳秀蘭家中原有4位兄弟及4位姐妹，小時候住在台東市豐里地區，因為經濟條件不好，二哥陳男小學畢業後先到台北餐廳當學徒，後隨父親從高雄出海行船。

陳秀蘭記得母親生前曾透露，陳男與父親行船期間發生嚴重爭執，父親為懲罰陳男，將他關入船上的冰庫中，自此兩父子感情出現巨大隔閡；陳男因為鬥氣，於是出走到西班牙加那利群島（Canary Islands）的蘭薩羅特島（Lanzarote）首府阿雷西非（Arrecife），父親一氣之下將兒子的證件抽起，不讓他回台灣。

陳秀蘭（右）最近向移民署台東服務站專員陳允萍（左）求助，希望幫二哥早日取回在台灣的身分。（網上圖片）

陳秀蘭說，父親返台一個月後便感到非常後悔，於是帶着陳男的證件回到西班牙尋子，可惜失望而回，但父親並未死心，決與船公司再續約，盼藉着行船的機會尋回兒子，結果一晃27年，父親在找不到二兒子的遺憾中在台灣去世；後來家中發生大火，所有文件被燒毀，全家人亦搬離原本住處。

直到大約3年前，陳男在西班牙巧遇台灣太麻里的同鄉，並告知家人住址及姓名，希望代為聯絡；幸運的是，陳秀蘭一直沒有更改手機號碼，結果兄妹二人再度聯絡上，陳秀蘭隨即著手替哥哥辦理回台所需文件。

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離家38年的陳男如今幾已忘記自已的母語，中文能力非常有限，只能透過翻譯軟件來跟家人溝通。陳男表示，非常想念在台東的家人，希望能早日回家，但因沒有任何證明他是來自台灣的文件而暫時無法成行，而當得知父母均已過世，他非常感慨。

陳允萍表示，陳男現已取得台灣護照，但仍需確定拿到西班牙居留權才返台，以免無法回到西班牙與妻兒團聚。

陳秀蘭謂，一年來四處奔波，很感激有人熱心協助，而分開30多年的家人能重聚就是最大的欣慰。