【驚安之殿堂】荃灣店開幕　記者實測$200購二人前日式火鍋超豐盛

日本「驚安之殿堂」（唐吉訶德，ドン・キホーテ）今年進駐香港，繼尖沙嘴分店於7月開幕後，位於荃灣海之戀商場內的第二分店今日（12月12日）正式開張！荃灣店佔地面積是尖沙嘴店的兩倍，故商品種類更多，而且設有熟食座位區，血拼完後還可以吃餐飽。

繼尖沙咀分店於7月開幕後，位於荃灣海之戀商場內的第二分店亦於今日（12日）正式開張，店內一早人山人海。（01記者攝）

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記者今早排隊等進場，目測最少數百人，雖然人龍非常長，但最後只需20分鐘就能進店，因地方廣大，故縱有人潮亦不算太擠迫。而場內不少乾貨、零食、甚至新鮮食品亦有特價，不少巿民「大手掃貨」。

店舖最大特色是佔地2.7萬呎，面積更大亦代表商品種類比尖沙咀分店多，更設有熟食座位區。（01記者攝）

為慶祝荃灣店開張，店內多款商品及新鮮食品等進行超級大酬賓優惠，《香港01》記者實測用200元試買2人份量的日式火鍋食品，選購10樣貨品有肉有菜有烏冬和湯包醬料，因不少貨品平得誇張，這份豐盛的火鍋絕對飽肚，可謂非常吸引。記者「繞場一周」後選購以下火鍋食品：

急凍豚腩肉1包 $30 急凍牛小排1包 $45 金菇2包 $10 豆苗2包 $18 蘿蔔半條 $12 日產娃娃旺菜1/4條 $12 杏鮑菇 $12 烏冬 $14.9 火鍋湯包 $19.8 柚子醋豉油 $24.8 簡單日式火鍋就此完成，結賬承惠198.5元，有剩1.5元。

「驚安之殿堂」表示，店內優惠推廣至1月5日即完結，又指部份商品價錢比尖沙嘴店更便宜，由於今日是首天開幕，故會密切留意客人購物情況，了解客人的滿意度及店內最受歡迎產品等，會適時作出跟進。

200蚊原來可以買到咁多嘢↓↓

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荃灣店有大量火鍋食品供選擇，豐儉由人↓↓

+ 9 + 8 + 7

火鍋唔夠喉？還有刺身、壽司及水果供選擇↓↓

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打邊爐唔少得嘅飲品都有特價！

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