城門谷運動場飲水機無濾水器？　團體實地FC揭真相：裝在天花附近

康民署轄下的公園或運動場都設有飲水機供市民使用，惟昨日有人在facebook「名校 Secrets」發帖，指荃灣城門谷運動場的飲水機打開外殼後，內裏竟然不見濾水器，引來網民恐慌，擔心食水衛生問題。關注公眾飲水機及環保飲水議題的團體「撲水 - Water for Free」，昨日有成員到場核實，發現該飲水機的濾水器其實是裝在近天花位置，呼籲大家「唔使驚」，繼續自備水樽裝水無有怕。

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昨日在社交網站瘋傳的帖文來自fb「名校 Secrets」，發出僅一天已被分享逾3500次，其上載的照片可見一部飲水機的外殼被打開，內部組件僅見少量喉管，未見有濾水器，但旁邊的牆身卻有指示稱8月曾換濾芯。

發帖的留言稱「原來運動場啲飲水機係冇濾芯㗎，大家唔好再喺運動場用飲水機」，又者指照片由自己拍下，希望運動場會作出跟進。有關說法令網民大感驚訝，不少人表示感到擔心，但亦有人指拍照者誤解情況，直指濾水器不在機內很正常。

有關注團體前往荃灣城門谷運動場了解，證實場內飲水機有裝濾水器，呼籲巿民釋除疑慮，可以自攜水樽裝水飲用。（fb專頁「撲水 - Water for Free」截圖）

一向關心公眾飲水機及關注環保減用水樽的fb專頁「撲水 - Water for Free」，即時有成員致電向有關運動場了解，並於今天（12日）到場核實情況，走遍場內6部飲水機位置，包括被指沒有濾水器的飲水機，查看其濾水器的位置，發現所有飲水機的濾芯均安裝在廁所內近天花位置，全是3M的160L型號。

按有關型號說明，濾芯有0.2微米過濾效能，可過濾沉澱物、氯氣及異味、重金屬鉛及鐵銹、微生物孢子蟲。

網上瘋傳荃灣城門谷運動場的飲水機打開後不見濾芯，令人憂心衛生問題，康民署澄清，濾水器其實是安裝在女廁內。（康民署提供照片）

「撲水 - Water for Free」指極速Fact Check是不想公眾因網上傳言對飲水機失去信心，又呼籲巿民外出時繼續自備水樽，有需要就到水機裝水；他們又感謝運動場人員在其核實時用心幫忙，既回答問題更提供梯子以便他們拍照。

康樂及文化事務署回覆《香港01》查詢時表示，城門谷運動場女更衣室外之飲水機，其濾芯安裝在更衣室內近天花位置。