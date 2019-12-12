【公關典範】齋舖開張切燒肉被轟　店方24小時極速認錯兼捐款補鑊

網上昨日（11日）瘋傳一間齋舖新店開張的照片，引人注目皆因店前有人正在切燒肉，桌上更放有拜神雞，豐盛肉性令網民嘩然。不少網民湧到該店官方facebook投訴，涉事齋舖則極速回應，指是加盟商開張時用了不合宜的酬神食品，稱狂收投訴後已成立獨立調查委員會查真相，揭事件涉及加盟商家中最高領導人的決定。齋舖認錯並承諾捐款，今天已上載收據「找數」，極速應變獲網民大讚。

網上流傳齋店開張切燒豬照片，引來質疑。（fb「巴打絲打 Facebook Club」）

昨日fb多個群組都出現一張齋舖開張照片，驟眼看與一般新店開幕沒明顯分別，惟細心一想，相中竟出現燒肉和拜神雞，與食店本身的素食理念極相違背，不少網民留言諷刺稱「只斬不食，冇破戒」、「師傅切唔關我事」。

照片瘋傳未夠一天，涉事的「清心齋」即在其官方fb回應事件，小編指收到極多事件相關的訊息，「一百人嚟投訴，二百人嚟反映，公司馬上成立獨立調查委員會，追查事實真相」，而經其了解，原來有關加盟商敵不過「家中最高領導人」，幾度推辭未果釀成今次事件。

清心齋承認錯誤，指是創立以來最嚴重的失誤，向因而感到困擾的素食者和失望群眾致歉，並指會作出5個實際行動回應是次過失。

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我哋全公司上下一致同意，歉意唔係得把口，要有行動先至有誠意，所以會take以下actions： 一）更新加盟培訓內容，除了要明白葷素純素的差別、控制員工於店內不可進食私人葷食，店門前也不可以啊啊啊啊啊！要更努力幫助加盟商理解素食世界的理念 二） 大老闆明天會親自去觀音廟上香悔過； 三）我司將代加盟商把今天營業額扣除基本成本捐出作慈善用途，基於今次事件性質，將選取佛學團體，48小時內找數； 四）將軍澳厚德店今後每個月第一個星期一的營業額扣除基本成本捐出作慈善用途； 五）增加各店食物支援量，幫助更多有需要的貧困長者和肚餓小朋友。

清心齋事隔10小時後再次更新，更上載捐6080元到觀音廟的收據「找數」。

網民大讚清心齋是次解決切燒肉危機，堪稱「今年嘅最傑出公關系列」，極速回應並清楚說明事件，挽回了大家對該店的信心。網民亦相信只是加盟商的一時失誤，又指已顯示其解決問題的誠意，故認為可以原諒。

香港城市大學動物醫療中心3月底開幕，亦因劉鳴煒與城大校長郭位在開幕儀式上聯手切燒豬，引來網民批評，留言諷刺「豬豬好可憐，為了動物醫療事業獻身了」。（資料圖片）

有網民則聯想到今年3月城大獸醫學院開幕，當時青年發展委員會副主席劉鳴煒與城大校長郭位在開幕儀式上聯手切燒豬，照片引來網民狂轟，校方事後會繼去除魚翅宴後，要求各部門在舉辦慶祝活動時，考慮取消切燒豬和其他不合時宜的儀式。