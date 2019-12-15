徒手爬牆闖火場救殘障男　西班牙非法移民事後知驚　理由竟是...

救人一命，勝造七級浮屠！西班牙一名非法移民不顧自身安危，徒手爬上兩層高的住宅救出一名被困的殘障人士，事後獲傳媒封為英雄，當局更考慮給予居留權以表揚他的英勇。

來自塞內加爾（Senegal）的20歲男子索維（Gorgui Lamine Sow），本月6日在西班牙東部小鎮德尼亞（Denia）街頭擺賣飾品期間，突然聽見附近傳來尖叫聲，隨即察覺在街角處有黑煙升起，他二話不說，拋下手上所有東西去救人，「我當時沒有想太多，聽見尖叫聲就跑去幫手。」索維沿著黑煙跑到一幢兩層高的住宅外，踩著窗框，徒手爬上一樓的露台扯開窗簾，救出坐在輪椅上的被困男子韋伯斯特（Álex Caudeli Webster）。

據稱，韋伯斯特中風後需要坐輪椅留在家中休養，被救離火場的一刻他臉部受傷，鼻子如今還貼著紗布，「他（索維）救了我，他扯走著火的窗簾，我則嘗試用步行輔助器走出露台，豈料眼睛和鼻子碰到窗簾，就這樣受傷了。」

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向恩人送上件印有「Superman」T恤

韋伯斯特形容「他（索維）抓住我，好像抓住一包米般。」其實除了不能走路，韋伯斯特小腿亦有問題，加上經常頭暈無法長時間站立，因此更加感激索維見義勇為，故特別向他送上件印有「Superman」（超人）字眼的T恤。

有目擊者稱索維身手敏捷，當日有如蜘蛛俠般爬上樓；索維坦言當時沒有想太多爬，事後才感到害怕，但並不是怕受傷，而是怕被警察發現沒收他的貨品，「如果東西被他們拿走了，我明天就沒有飯吃。」當地傳媒廣泛報道索維的救人事蹟，德尼亞當地政府已建議中央政府給予他居留權及發出工作證。