日本公務員癡漢戀上女同事　2個月狂打202次電話　fb扮市民投訴她

暗戀一個人時心如鹿撞，甚至很想不斷與對方保持聯絡。日本一名31歲男公務員愛上同部門的女同事，怎料他思念成狂，2個月內瘋狂用LINE及打電話騷擾對方，在8、9月間共打了202次電話，及後更在facebook開設假帳戶扮女市民，在網上投訴對方，女方忍受不了終向警方報案。男子向警員解釋，因為對方從沒有回應他，才失去理智做出如此過份的騷擾行為。

一名31歲日本男公務員在滋賀縣大津市役所內的兒童福利部工作，因為暗戀同部門的女同事，2個月內瘋狂打202次電話給對方。（Google地圖街景截圖）

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該名31歲男子在日本滋賀縣大津市役所內的兒童福利部工作，他因為暗戀同一部門的女同事，變得進取又瘋狂。在今年8至9月，男職員竟不斷用LINE聊天程式聯絡對方，希望能私下出來約會，女方一直未有回覆，男方在2個月內向她打了202次電話，結果變成煩人的騷擾。

因為一直得不到心上人的答覆，男職員惱羞成怒，更在facebook開設假帳戶扮成女市民，不斷在網上惡意投訴該名女同事。至10月女方忍無可忍憤而報警求助。

今年8至9月，男職員竟不斷用LINE聊天程式聯絡對方，希望能私下出來約會，但對方一直未有回覆，結果男方更向對方打202次電話，結果變成煩人的騷擾。（示意圖，非當事人/資料圖片）

相關部門得悉事件後，即時處罰該名男子，停職3個月。他向警員作供時解釋，自己因為得不到女同事的真正答覆，才失去理智做出這些煩人的行為，他又指事後已明白事件的嚴重性。案件曝光後，網民忍不住炮轟該男子，「做這種事才停職3個月，當公務員果然很爽」。

（每日新聞）