淘寶針織DIY公仔材料包　買家大曬成品　可愛兔兔驚變地邪惡小兔

愈來愈多人喜歡親手製作公仔，但如果沒有藝術天份，就不應強求。有網民近日在facebook群組「淘寶開心share」分享淘寶網一個爆笑用家評價，只見那名買家購入一個針織兔公仔材料包，希望能一展手藝，結果從實物圖看到的卻是「兔不似兔」的崩壞版公仔，經手人還自豪地說「我感覺我太有天賦了」，令網民笑到不行。

【手作大崩壞：兔子】鉤針DIY材料包介紹圖是一隻穿藍色裙的長耳白兔，樣子非常討好。（淘寶網截圖）

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該帖文上載數張淘寶網截圖，只見有買家網購了一個鈎針DIY材料包，介紹圖則是一隻穿藍色裙的長耳白兔，樣子非常討好，但一看買家評價上載的製成品，原先長長的耳朵變成米奇老鼠的大耳朵，圓圓的臉蛋變尖了，就如馬鈴薯一樣，還要「肥到冇頸」，圓碌碌的眼睛增大了幾倍，再加了一個詭異的V字紅唇。

雖然製成品未能忠於原圖，但創作者仍非常滿意自己一手一腳弄出來的玩偶，「我感覺我太有天賦了，一學就會，（放）這麼久了，我還是非常喜歡」。

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帖文引起熱議，有網民笑稱「賣家又要畀錢刪評論了」，又建議該買家不如先加入編織群組學基本工。不過美感這回事始終是各花入各眼，有網民就為買家平反，「各有各得意，都是手作，特別有意義」、「崩壞版好可愛啊，係有天賦喎！」、「送畀人真係好surprise（驚喜）」。