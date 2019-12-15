送餐驚見失蹤5年臘腸愛犬　外賣員秒淚崩　呢個眼神勝過所有…

任職外送員讓人見盡人生百態，亦有可能尋回「最熟悉的身影」。日前一名台灣外送員送餐到一座老舊公寓時，在樓梯間竟偶遇失散5年的臘腸狗，他坦言當下不敢相信自己雙眼，但喊一聲狗狗名字後，牠馬上衝向樓主，兩個相擁喜極而泣。樓主的經歷感動過萬網民，笑指狗狗可能感應到他要來，所以才在門口等着，亦有不少人建議樓主馬上幫狗狗植入晶片，「這是緣份，你們不可以再失散了」。

外送員跟失散5年的臘腸狗在梯間對望，一個眼神勝過所有。（fb專頁「靠北熊貓」圖片）

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一名外送員日前匿名投稿到facebook專頁「靠北熊貓」，表示周五（13日）送餐到一個老舊公寓，正當上樓時見到一個熟悉的身影。一隻臘腸狗走出來，兩者四目相對30秒，樓主驚呼：「當下我無法置信我的雙眼！」在他眼前竟是與他失散5年的臘腸狗，他馬上喊一聲狗狗的名字，狗狗即衝向他面前，兩者更忍不住相擁喜極而泣，畫面催淚。

外送員表示當時無法相信自己的雙眼。（fb專頁「靠北熊貓」）

從他上載的照片所見，狗狗在樓梯間向下望着樓主，眼神似有滿腔話想說，充滿思念之情。而樓主透露出來取餐的客人看到這一幕，也感動得流淚，更答應願意將撿回來的臘腸狗還給他。樓主感慨表示，感謝外送這份工作，「讓我重捨我的小寶貝」。

樓主的經歷感動過萬網民，「無論在哪，只要有緣，總會讓你們再相會的」、「失而復得的緣分真的很難得，趕快帶回家抱緊牠」，建議樓主馬上幫狗狗植入晶片，「好好保護他，不要再走失了」，又指撿牠的現任主人感覺把牠照顧得很好。

（fb專頁「靠北熊貓」）

涉谷地盤圍牆外，曾有一幅長達200米的巨型畫布，描繪一名小女孩與狗狗在涉谷失散後重逢的感人故事：

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