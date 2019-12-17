60歲媽媽考駕照3次都失敗　巴西孝男易服化濃妝代母考車

很多人都試過考車「肥佬」，但屢戰屢敗下就應該考慮是否適合駕車，免得做「馬路炸彈」。巴西一名六旬婦連續考車3次都失敗，其43歲兒子竟男扮女裝代母出征，穿上碎花襯衫化濃妝的樣子，差點能瞞天過海，不過最終監考人員都能揭發騙局，並報警將他以詐欺、濫用他人身分而逮捕。

43歲兒子希多竟男扮女裝代母出征，穿上碎花襯衫化濃妝的樣子。（Twitter「biacaipcom」圖片）

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當地媒體報道，來自巴西北部的60歲母親瑪麗亞（Maria）在早前3次駕照考試都失敗，43歲兒子希多（Heitor Márcio Schiave）不忍媽媽經歷再多一次不合格，因而決定代母考車。考試當天，考官稱登車後已發現不太尋常，雖然希多盡力變得女性化，花裇衫、穿長裙、戴耳環、化濃妝，甚至連指甲都塗色，但她卻覺得不太自然，「不似一個女人」。

希多盡力變得女性化，花裇衫、穿長裙、戴耳環、化濃妝，甚至連指甲都塗了色。（Twitter「biacaipcom」圖片）

教官因而要求核對希多的身份，識破其詭計，並馬上報警處理。警方表示，希多堅稱自己沒有惡意，一心只想幫助媽媽，還強調對方並不知情，最後以詐欺、濫用他人身分將他逮捕。

（綜合）