波特王稱呼蔡英文「總統」引中國合作方不滿　霸氣解約：跪不下去

有「撩妹王」之稱的台灣網紅波特王，日前與台灣總統蔡英文合作拍攝短片，片中波特王直接搭訕蔡英文，二人搞笑互動令網民熱議。惟事後卻引起解約風波，因波特王在片中稱呼蔡為「總統」，惹來中國合作方不滿，被要求刪除影片，對方還要脅不服從便解約，在微博擁百萬粉絲的波特王，氣憤揚言不會屈服，「這筆錢我們不賺也罷」、「我們真的跪不下去」，又大爆其管理微博密碼也被改掉，現在登入不了。 其所屬公司亦出面回應，坦言完全無法接受對方要求，決定直接放棄中國市場。另有網民發現，波特王的中國合作方公司是由內地「第一網紅」「Papi醬」創立。事件中另一關鍵人物蔡英文亦現身回應事件，她指近來連串事件讓大家知道「在中國，確實沒有所謂「政治歸政治，經濟歸經濟」這件事。

台灣網紅「波特王」早前與台灣總統蔡英文合作拍攝「撩妹」短片，但事後引起解約風波。（短片截圖）

波特王在fb發文表示，不會向中國合作方妥協，更指這筆錢不賺也罷。（波特王fb截圖）

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波特王與台灣總統蔡英文的「撩妹」短片，近日引起軒然大波，波特王昨晚在facebook專頁上載多張與中國新媒體合作方的對話截圖，表示早已跟對方說明不要干涉他們的創作內容，但昨晚「不只干涉還過頭了」。

在對話截圖中，對方不滿波特王的影片中出現「台灣總統」字眼，質問「是覺得沒發在微博就沒關係是不是？」又以命令口吻要求波特王刪除影片，否則會解約處理，讓波特王及其團隊相當不滿，直言沒可能刪片，「你憑什麼要我們刪」，而合約亦沒有寫明不能跟台灣總統拍片，更寸爆對方「妳是卡到喔，有沒有這麼怕？」

波特王在帖文中表示，自己跟團隊討論後，完全沒辦法接受，「真的太扯了」，決定接受解約。雖然導致每個月損失不少，「但我們真的跪不下去」，指如果不能稱呼自己國家元首為「總統」，「這筆錢我們不賺也罷」。

他又指其微博有百萬名粉絲，由他們團隊管理，但對方竟直接改其密碼，令他們不能登入，變相微博帳戶作廢。他最後又激動表示很多台灣人覺得民主很正常，但其實「民主真他X可貴」。

波特王 X 台灣總統蔡英文的「撩妹」影片截圖：

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事後波特王所屬公司亦出面回應，聚暘新媒體執行長Mars坦言收到對方要求後，「我們無法接受」，並透露波特一聽到「他也很不爽」。他強調對方一開始用命令的口氣，而且在他受收到的教育中，沒有不能講「總統」的道理，如今微博帳號被弄走，後續也無法經營，未來亦沒打算再開微博，雖然損失不少，但會直接放棄中國市場。

事件中要求刪帖的中國合作方「徐州自由自在網絡科技有限公司」（簡稱：papitube）今日亦發聲明，表示與波特王解除所有合作關係，原因是「博主價值觀和產生的行為與公司一直推崇的正直專業等精神產生較大分歧」。有眼利的網民發現，該公司的幕後老闆原來是內地第一網紅「Papi醬」。

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蔡英文事後在fb發文回應事件，強調只有確保台灣社會民主、國家安全，「我們才有在經濟和創作，各方面的自由」。（蔡英文fb圖片）

蔡英文亦在fb回應事件，指當日的參訪是想瞭解年輕人在高雄從事影像創作工作的情況，認為台灣是自由民主的社會，在影片中稱呼總統、甚至「撩一下」總統，「都是很自然平常的事情」，並揶揄在中國，「連『聊一下』總統都不行」。

蔡英文又指過去一段時間累積了很多事件，可見「在中國，確實沒有所謂『政治歸政治，經濟歸經濟』這件事」。她又強調只有確保台灣社會民主、國家安全，「我們才有在經濟和創作，各方面的自由」。同樣競逐總統的韓國瑜則表示，兩岸經濟應要和平的交流、交往，他更開腔呼籲「大陸這些廠商不要藉着這些懲罰波特王，我覺得這是不對的，而且我抗議，我要站在支持波特王的立場。」

另外，不少台灣網民獲知事件後都留言支持波特王，超過22萬網民讚好其蛄文，指「賺錢不必卑躬屈膝，感謝你們做出最好的示範」，大讚他比很多藝人明星「有guts」，亦有人坦言之前「怎麼撩我都無感」，但今天因其態度馬上變成了粉絲，更有不少香港人留言欣賞他不畏強權，努力捍衛自由，「感激你們勇敢發聲」。