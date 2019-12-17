男子超市買麵包　一出門遇「最強搶劫犯」　對峙20秒不放口

美國一隻金毛尋回犬完美演繹什麼是「死咬唔放」。日前一名男子到超市買麵包，想不到一走出店門口就遇到「搶匪」，原來是被一隻名叫墨菲〈Murphy〉的金毛尋回犬看中了他手上的麵包，趁機咬住麵包包裝袋，連主人怎麼撬開牠的嘴巴都不肯鬆口。影片在網上流傳，引來逾86萬網民笑翻。

墨菲咬住麵包包裝袋，連主人怎麼撬開牠的嘴巴都不肯鬆口。（抖音圖片）

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影片中可以看到，墨菲跟着老婆婆在散步，似乎是聞到麵包的香味，一時忍不住誘惑，咬住男子剛買來做漢堡的麵包皮，主人和男子都叫牠「口下留情」，但墨菲仍沒有鬆口，男子哭笑不得，輕聲的對着狗狗說，「這些麵包不是你的，不可以拿，你這是隨機搶劫耶」，主人用手指撬開狗狗的嘴巴，又撩牠的鼻子，持續了近20秒，直到影片完結狗狗還是沒有放口。

影片被分享到Twitter吸引86萬的觀看次數，不少網民被笑翻，「墨菲加油，再堅持下去就是你的了！」、「墨菲定律：我說這些麵包是我的，就一定是我的」、「汪：人類別在掙扎了，先給我一塊麵包吧」，亦有人說笑「是這個男人在偷狗狗的麵包啦！快點打給警犬隊處理」。

（綜合）

（01製圖）

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MURPHY THE BUNS ARE YOURS. STAND YOUR GROUND. THIS WILL NEVER HOLD UP IN A COURT OF LAW. pic.twitter.com/V4himlyyl8 — Zara Rahim (@ZaraRahim) 2019年12月12日