半夜向老公親密攻擊　點知摸錯奶奶XX　網民：好彩唔係摸錯老爺

認錯人難免，摸錯不能摸錯的人，你又試過未？有台灣人妻網上分享人生中最尷尬事件，她指近日訓練孩子們獨睡，派出丈夫陪瞓幾天，日前晚上前往查看，黑暗中看到父子抱睡的溫馨一刻，忍不住出手摸摸老公屁股，沒料驚現女聲大吼「搞什麼」，她才發現原來摸錯了丈夫的媽媽，笑稱當下想淹死在廁所算了！

有人妻大爆誤摸奶奶的尷尬一刻，笑爆網民。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

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「昨天是我這輩子最尷尬的一次！」台灣人妻早前在fb「爆廢公社二館」發帖，她指近日希望訓練孩子們睡在自己的房間，雖丈夫在場陪伴，不放心的她仍半夜前往查看，黑暗中看到丈夫睡在孩子的中間，她遂走近摸摸其屁股再摸摸他的頭，正心想「怎麼頭髮變多了」，定睛一看驚覺，那竟是奶奶！

婆媳兩人四目交投，人妻形容當刻空間猶如凝結了一樣，然後奶奶驚恐地問：「搞什麼呀」，令人妻「當下我超想鑽進馬桶裹淹死算了…」，她指事後只能瘀爆向婆婆解釋自己忘錯人了，然後速逃，「連看小孩的勇氣也沒了」。至於那個罪魁禍首，即其失蹤老公，人妻事後指原來他到樓下去玩手機了，令她忍不住抱怨：「半夜不睡覺玩什麼機？？害我摸錯人…」

尷尬事人人都遇過，網民分享太爆笑！↓↓↓↓

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這件瘀爆事件令網民笑爆嘴，不少人搞笑留言，指人妻應慶幸自己當刻只是摸了屁股，「如直搗黃龍就更尷尬了」、「你要幸運摸的不是前面…」，更有壞蛋網民笑言，「幸好摸錯的不是你公公（丈夫的爸爸）」、「你婆婆有沒有露出嬌羞的表情？」、「婆婆很久沒被摸屁股了，心動」。

【阿爸湊仔女】 （01製圖）

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