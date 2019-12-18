【雞都有靈性】雞群佔嶺馬路　汽車駛至響號都不走　真相有洋葱…

關於「牛牛係有靈性」的潮文相信不少人都看過，其實還有許多動物都有靈性！內地近日有司機發現有雞群在公路上，於是不斷響號驅趕，但雞群仍不肯離去。司機將車停下定後，才見到雞群原來圍着兩隻雞被輾死的雞同伴，似是在哀悼着，即使面對汽車使至的「死亡威脅」仍然不捨離去。相關車cam片段曝光後，不少網民大呼感人！

河源一條公路上一群雞聚集，即使有車駛至不肯離開，原來是不捨死去的同伴。（網上短片截圖）

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這個聞者流淚、聽者心酸的事件發生於廣東省河源市，一名司機開車沿公路行駛，其後見到約10隻雞在馬路上聚集，於是放慢車速，但雞群沒有走避；而即使汽車駛至雞群前，雞隻卻仍然佔路，就算司機多次響號警告，牠們仍然「緊守崗位」未有離開。

仔細一看，原來路面有2隻雞屍，相信是被車輾，而其他雞隻就圍着雞屍附近踱步，似不捨去世的同伴。只見牠們時而低頭啄地，像是在送行一樣，令人覺得雞也是有靈性，上演一幕感人的「生離死別」，有關短片其後在網上曝光。

不少網民形容這群雞是有情有義的「雞爺」，又尊稱牠們為「雞哥」，感嘆地說「動物皆有靈性」、「萬物皆有情」。

（廣州日報）