專頁突現女友照放閃　捱批急刪文　區議員陳梓維：女友po但唔怪佢

零政治背景的素人陳梓維，今屆區議會以65票之微擊敗佐敦南選區的民建聯副秘書長葉傲冬，令是電梯維修學徒的他一夜爆紅。惟人紅自然事非多，他今日在facebook專頁公開女友照片，感謝對方在身邊不離不棄的支持，詎料帖文引起網民批評他公私不分、處事不成熟，揚言「全世界睇住你」。事後陳梓維極速刪文，解釋是女友私下出Post自己並不知情，希望大家能體諒。 陳梓維接受《香港01》訪問時表示，女友是其專頁管理人之一，「佢都係新手，唔係好識處理」，目前已撤銷女友的管理權限，他坦言自己也在摸索社交平台中，不會怪責女友亂出post。

陳梓維的fb專頁今日公開女友照，感謝對方一直支持，結果遭網民炮轟他公私不分。（陳梓維fb專頁截圖）

陳梓維事後極速刪文，並發文表示女友在他不知情下出post，他向公眾道歉及希望大家體諒。（陳梓維的fb專頁今日公開女友照，感謝對方一直支持，結果遭網民炮轟他公私不分。（陳梓維fb專頁截圖）

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陳梓維當選後不時成為網民的討論對象，今日有網民發現他在facebook專頁高調放閃，公開女友照片及感謝對方，「大家好這是我的女朋友，感謝他對我的支持不離不棄」，相中短頭髮的女友疑似在港鐵站內低抄自拍，戴上幼框眼鏡的她不施脂粉，造型樸素，感覺跟陳梓維頗為相襯。

詎料帖文引起大批網民批評，留言斥陳梓維公私不分、處事兒戲，「做區議員做到好似玩遊戲咁」，希望他做好地區工作，「全世界睇住你」，亦建議他可開設另一個私人帳戶，分享生活瑣事，區議員專頁則以公事為主。

其後陳梓維極速刪文，再發文解釋是女友私下出Post，「我並不知情」，他主動道歉希望大家能體諒，可惜網民不太接受，繼續留言圍剿，認為陳梓維不應時刻將女友掛在口邊，「個觀感唔係太好」，又善意提醒他不再是普通人，需好好處理今次事件，「如果再發生可能影響好大，大家都要學會成長」。

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陳梓維接受《香港01》訪問時承認相中人是女友，二人交往數月，對方是其專頁管理人之一，過往的帖文都出自他的手，但今次女友在他不知情下發文，他發現後已馬上刪除及撤銷女友的管理權限，目前專頁管理員僅他一人。

問到可會怪責女友衝動，他坦言不會，「始終佢都新手，唔係太識處理，我自己都摸索中」。提到近日女友在帖文曝光率很高，他解釋是因為想答謝對方，「女友一直支持我從政，仲利用工餘時間幫我手做義工，好多謝佢」。