【暗黑料理】日女製杏仁粒棉花糖　焗耐咗出晒事　網民震驚：是XX

烹飪技巧除了熟能生巧，更需要的是天份……有日本網民於Twitter上載相片，表示最近自創一道焗杏仁粒棉花糖的甜品，但可能一時分神忘記了烤焗時間，最後棉花糖外圍全變焦黑，不少人見到樓主作品都大笑稱根本是冬菇，「我還真的以為是香菇」、「甜的香菇真的第一次吃」、「算是另類才能吧」。

【暗黑料理】有日本網民於Twitter上載相片，表示最近自創一道焗杏仁粒棉花糖的甜品，但可能一時分神而忘記了焗的時間，最後棉花糖的外邊亦全變焦黑，猶如冬菇一樣。（puri_no_mamade@Twitter圖片）

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該日本女網民最近於Twitter上載相片，表示花心思自製了一道甜品「杏仁粒棉花糖」，等待焗起的一刻，樓主卻一時分神令棉花糖焗過頭，最後整盤棉花糖亦變焦黑。

【暗黑料理】相中可見，本來純白色的棉花糖一下子變成啡黑色，而且全都是扁身又圓，加上中間的杏仁粒，令人不禁聯想起冬菇。（puri_no_mamade@Twitter圖片）

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相中可見，本來純白色的棉花糖一下子變成啡黑色，而且全都是扁身又圓，加上中間的杏仁粒，令人不禁聯想起冬菇。網民紛紛留言表示，笑樓主誤打誤撞創作了另類料理，「太好笑了吧」、「是香菇無誤」、「樓主懂魔術吧，這一定是香菇」、「有點可愛呢」。

亦有好心網民勸喻樓主下次要小心，「其實再繼續就會燒起來了」、「不要玩弄食物」、「小心用電器」。

（Twitter）