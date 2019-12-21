連日加班救新西蘭火山爆發傷者　台裔女護士休假遇車禍亡　夫重創

新西蘭懷特島本月初有火山突然噴發，造成至少18死，當地醫療人員一直緊守崗位救人。一名赴當地工作的台灣女護士，自事發後連日加班，日以繼夜地照顧傷者，至上周六（14日）難得一天休假時，與夫出遊卻不幸遇上車禍，結果女護士身亡，丈夫重傷送院。院方對於「失去備受愛戴和珍惜的同事」感到非常難過，網上則有人發起眾籌，望幫助家屬籌募治喪費用。

來自台灣的鄭姓女護士，在新西蘭工作期間連日來加班照顧火山爆發傷者，難得休假時與夫出遊，詎料卻遇車禍身亡，與丈夫天人永隔。（「Sheila_Cheng」fb圖片）

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女死者姓鄭（Sheila Cheng，音譯），原本是台灣的深切治療部資深護士，兩年多前遠赴新西蘭攻讀護理博士學位，兩個月前開始在華卡塔尼醫院（Whakatane Hospital）工作。她的奶奶格林哈爾（Pam Greenhalgh）表示，由於新抱的私家車早前被盜，家人每天都要載她到醫院輪班，又指在懷特島發生火山爆發後，鄭女「一直加班很長時間，幫助照顧火山噴發的傷者」。

直至上周六，鄭女難得休假，遂與丈夫相約了朋友出遊，當天下午坐車返回華卡塔尼時，卻與另一車輛迎頭相撞。鄭女傷重不治，其重傷丈夫則被送院搶救，現時已由深切治療部轉往普通病房。

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鄭女與老公結婚4年，格林哈爾表示兒子醒後第一句說話就問：「Sheila在哪？」她續指，「告訴他這件事是我這輩子做過最艱難的事，沒有一個媽媽願意告訴兒子他生命中的摯愛已逝去。他真的很難接受，我們全家人仍不相信這件事是真的」。

格林哈爾大讚新抱是「了不起的人」，「Sheila對每個人都充滿了愛。她是我所見過的最有愛心的人，她只是想幫助別人。她總是先考慮別人的需要再考慮自己，她愛每一個人。我從沒聽她說過任何人的壞話」。目前家人正安排鄭女的喪禮，她居於台灣的兩名兄弟已趕赴奧克蘭，惟80多歲的媽媽則尚未得知女兒死訊。

（新西蘭先驅報、新西蘭國家廣播電台）