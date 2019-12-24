媽媽為畀驚喜女兒扮比卡超　上唔到車行半小時去學校　校長都合照

父母希望子女開心，很多時候都會出心出力給予驚喜。近日內地一名媽媽決定一改平時職業女性的形象，偷偷買來比卡超人偶套裝，穿上之後走到學校給女兒意想不到的一幕！雖然這位媽媽覺得十分疲勞，但看到女兒滿足的笑容，加上成為了學校紅人，連校長都要走出來合照，她也覺得值了。

陳慧萍為了給予女兒驚喜，特意扮成比卡超到學校找女兒。（網上圖片）

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來自杭州的陳慧萍是一名典型的上班族，32歲的她平時都穿行政套裝，是幼兒學校的投資人，她育有兩名分別9歲和4歲的女兒，大女正在讀小學，幼女就讀幼兒園。約3個星期前，陳慧萍收到大女班主任通知，說學校於上周五（20日）會有狂歡節派對，而且每一班都會有主題，而女兒的一班就是「法國」，所以希望家長可以準備服飾給子女。

原本陳慧萍選好了服裝就完成準備，不過她又突然希望可以給予女兒驚喜，於是買了一套女兒喜歡的比卡超服裝，價格只是200元人民幣（約223港元），還要包郵。

原本只需要數分鐘的路程，陳慧萍行幾步跳幾步，半個小時才抵達學校。（網上短片截圖）

派對當天，大女兒換上服裝出門上學之後，陳慧萍就變身比卡超，幼女見到的時候還嚇了一跳，之後就變得十分興奮，緊緊地抱 着 媽媽。陳慧萍之後硬着頭皮，以一身比卡超打扮送幼女上學，幼女只要遇到鄰居就會自豪地說「比卡超是我的媽媽」，甚至都不准其他人碰。

送完幼女上學之後，陳慧萍再出發到大女的學校，不過因為服裝實在太大件，她完全擠不上車，只能走路去學校，加上視野有限，平時5至6分鐘就走完的路，這次足足花了半個小時才能邊走邊跳抵達校門，其中一個原因當然是路上有很多人要與她合照。

陳慧萍一踏進校門就被孩子圍住要合照，剛好認到女兒的同學要合照，她就說：「我是黃晴文的媽媽。」同學聽到就叫來大女兒，最初她還不太相信，直到看到眼睛後才大叫：「這真的是我媽媽耶！」然後大女兒就一直帶着陳慧萍四處走，甚至連校長都忍不住希望可以合照一張。

陳慧萍脫下玩偶裝之後，還回到課室和其他家長一起幫忙打掃，至下午3時才回到家中，當時她已經累得什麼都做不了，但看到女兒開心的樣子就感到很滿足。大女兒更對她說：「今天實在太難以想像了，媽媽會給我這麼大的驚喜！同學們都特別羨慕我，有一個這麼可愛的媽媽。」

扮比卡超爆紅之後，陳慧萍接受訪問時提到，沒有想過自己會受到這樣多人關注。她稱過去工作太忙，很少參加學校的活動，而且又沒有什麼才藝，每次聽到女兒分享誰的媽媽在學校做了什麼事，自己都會覺得很自責，幸好這一次「總算扳回了一局」。陳慧萍希望，未來可以多陪一下女兒，也希望所有的父母可以花時間，陪子女做他們喜歡的事及珍惜他們的童年。

（錢江晚報）