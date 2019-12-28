台男助輪椅男排尿揈下體5分鐘　換來滿手精液　告到對方坐監半年

台北市一名已婚的林姓男子因行動不便，2018年9月經過捷運北門站廁所時，央求路過的男子阿坤協助他如廁，還佯稱自己患有攝護腺疾病，因此需要甩動陰莖、抓捏睪丸以利排尿。阿坤聞言後雖覺噁心，但秉持助人為善的理念，還是硬著頭皮狂甩林男生殖器長達5分鐘，不料林男在幾聲低吟後非但沒有排出尿水，反而射出濃稠精液，阿坤驚覺自己的善心遭人利用，憤而提告。士林地院審理後，認為林男涉犯強制猥褻罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

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阿坤警詢時控訴，2018年9月27日下午3時許他從捷運北門站B1廁所中走出時，突然聽到身後傳來呼喚聲，轉頭發現林男坐著輪椅，央求協助將他推往無障礙廁所如廁，並且將門關上。阿坤當下惻隱之心由而生，照著林男的指示將他推入廁所，還扶他起身並解開褲頭；不料林男得寸進尺，見到阿坤相當順從，竟開口詢問：「你可不可以扶著我的生殖器？」

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對於阿坤的指控，林男通盤否認。但士林地院法官審理後，發現林男雖然肢體偏癱，但並未有攝護腺疾病就診紀錄，僅需他人扶上馬桶即可自行排尿，但林男卻為逞自己私慾，利用他人善心、在違反阿坤的意願下使他以手甩動生殖器直到射精，明顯欠缺尊重他人身體自主權觀念，因此依強制猥褻罪嫌判處其有期徒刑6月，得易科罰金。

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