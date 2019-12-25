鮮奶椰皇驚現黑點　食肆職員堅稱「果肉係咁樣」　網民嬲爆投訴

外出食飯遇到劣食固然嬲，但食物出現安全問題卻更恐怖。有網民早前於大埔一酒樓飲茶，不料享用甜品時，竟發現鮮奶椰皇呈奇怪黑點，看起來令人食慾大減。網民懷疑食物品質出問題，遂向職員投訴，但部長竟堅稱「果肉係咁樣」，強調食物無問題，令他非常不滿。《香港01》正向涉事酒樓查詢，正等候回覆。

有網民稱於大埔一酒樓進食鮮奶椰皇時發現黑點，懷疑食物已發霉，惟職員堅稱無問題，令他大感不滿。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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該網民早前於facebook群組「Tai Po 大埔」發文，稱前日下午到大埔超級城一酒樓用餐，食過點心後打算享用甜品，但吃了一半鮮奶椰皇後，竟發現椰皇殼及部分燉奶出現奇怪黑點。

樓主認為食物品質出題，遂向職員反映，但部長查看後堅稱食物無問題，又指「（椰皇）果肉係咁樣」，令他大感憤怒，拍下照片提醒街坊注意。

《香港01》事後向涉事酒樓了解，正等候回覆。網民看過樓主上載的相片都直指椰皇已發霉，「發晒霉都話冇嘢」、「睇落唔開胃」、「第一眼以為有小強」；又建議樓主要追究到底，「係我會叫佢坐低，我請佢喺我面前食晒佢，咁咪算囉」。

網上不時都有食客投訴出街食飯變中伏的事件！

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