私家車衝髮廊超驚險　髮型師護男孩無人受傷　警：女司機穿高跟鞋

新疆日前發生了一宗驚險車禍。據一間理髮店的閉路電視片段可見，髮型師當時正為一名男孩剪髮，突然一架私家車破門而入，髮型師即以身保護男孩，唯兩人仍一同飛過兩個座位，幸與車子擦身而過沒有受傷。警方調查後指，肇事女司機當時穿了高跟鞋，因踩油門太大力才出事。

事發一刻極驚險，髮型師和剪髮男孩同被推走，幸未撞到正。（梨視頻片段截圖）

理髮店內的閉路電視，拍到車禍全過程！

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事件發生在上周六（21日），新疆葉城私家車突然衝入一間理髮店，一時間玻璃破碎，坐近門口的小男生正在剪髮，他與髮型師同被波及，髮型師以身掩護男孩，但兩人同樣被推入兩個座位，幸當時僅與車身擦身而過，未有嚴重受傷。

另一角度看女司機駕車衝店情況！

調查事故的民警鍾岳指，接報一架白色越野車衝入理髮店，幸無人受傷，事故起因是因為女司機當時穿了高跟鞋，她踩油門時用力過猛，才致汽車失控駛入理髮店。他又指現時女司機與理髮店主正就賠償問題磋商，車主答應支付店面有關的裝修費用。

「鞋跟太高，可能出現踩得下去抬不起來的危險！」有網民呼籲女司機們為人為己，都應在車內預備平底鞋以備不時之需，必要時赤腳也不要穿高跟鞋駕駛。