照顧植物人丈夫22年　妻為生活「帶夫改嫁」　新老公願照顧終生

家庭支柱變成植物人，妻子要獨力撐起整個家實在困難重重。內地山東一名賈姓女子，1997年時丈夫因為意外滾下山變成植物人，那時他們才結婚3年。因為還要照顧孩子，她打消尋死念頭，20年來獨力照顧丈夫，無奈孩子長大家中經濟拮据，她決定「帶夫改嫁」，幸運地遇到現時丈夫，願意接納她和「前夫」，更答應照顧終生。

賈女丈夫因意外變植物人，當時二人只結婚3年，賈女至今照顧了丈夫22年。（微博影片截圖）

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1997年賈女和從事開山工作的黨姓丈夫結婚僅3年，賈女憶述事發當晚丈夫丈夫加班，其間從40、50米高的山上滾了下來，看來沒受到太明顯嚴重外傷，但撞及頭部時傷到腦幹，因此變成植物人。當時只有20來歲的賈女一度萌生死念，但想到還有孩子要照顧才撐下來。

20年來賈女負起家庭重擔，丈夫一直神志不清，平日她要照顧生活無法自理的丈夫，難以出外工作，隨着孩子長大，生活越來越困苦，最終決定「帶夫改嫁」。

隨孩子長大，賈女生活越來越困難，她決定帶夫改嫁，現時和新丈夫一起照顧植物人元配。（微博影片截圖）

賈女指幸好丈夫家人理解其決定，也予以支持，而她提出的改嫁條件是必須陪她一起照顧植物人丈夫，其後輾轉遇到現時的丈夫李男，他為人老實厚道，願意和她一起面對困難，兩人婚後搬到賈女家中同住，現時賈女還會先餵植物人丈夫吃飯，更和現任丈夫一起照顧植物人丈夫的年老父親。

雖然世俗眼光難以接受這種「帶夫改嫁」，但同村村民都認為賈女是個重情重義的好人，賈女甚至稱只要植物人前夫多活一天，就算活到80歲，她還是會盡責照顧對方，「沒有辦法，非管不行」。

（綜合）