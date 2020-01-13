【喜悅的形式】如何拯救罪惡之都？從城市髹上鮮艷色彩開始...

編按：有形的事物，如何創造出無形的喜悅？《喜悅的形式》作者英格莉‧費特‧李是前IDEO的設計總監，她探訪所有世界上所有帶來喜悅的地方，歸納出10大喜悅美感，大至城市與空間設計，小至個人家居布置與造型穿搭，微小改變就能創造更有生產力、更健康、更喜悅的生活。

2000年秋末，一群油漆工把阿爾巴尼亞的首都地拉那（Tirana）的一棟歷史建築物漆成了亮橘色。橘色的色調吞噬了舊有的建築外觀，恣意地佔據牆面的石頭和水泥，只有窗戶保留原貌。油漆工程從早上開始，到了中午的時候，已經有一群人驚訝地在街上圍觀，交通因而打結。眼前的景色令他們困惑，有些圍觀者大聲嚷嚷，還有其他人大笑了起來，所有人都驚訝地看着灰色市容中突然出現的大膽顏色。

2000年秋末，一群油漆工把阿爾巴尼亞的首都地拉那（Tirana）的一棟歷史建築物漆成了亮橘色。（AndRo Poplis/unsplash）

引起這麼大的騷動，這可能看起來像是大膽的惡作劇，但這並不是塗鴉，委託創作的人也不是普通的街頭塗鴉者，而是地拉那的市長本人。

埃迪．拉馬成功重振了這個阿爾巴尼亞的首都，在當選後四年、2004年就榮獲世界市長獎。今天，你若造訪地拉那，已經看不太到拉馬上任時那個骯髒又危險城市。

到了九○年代末期，地拉那已經成為腐敗和組織犯罪的溫床。扒手和妓女在街角遊蕩，街上堆滿了沒有人處理的垃圾。正如拉馬所描述，「這個城市已死，看起來像個轉運站，人們只有在等待要去下一個地方時，才會來到這裏。」

扒手和妓女在街角遊蕩，街上堆滿了沒有人處理的垃圾。正如拉馬所描述，「這個城市已死，看起來像個轉運站，人們只有在等待要去下一個地方時，才會來到這裏。」（John Cameron/unsplash）

這次的建物油漆工程，就是這位市長在面臨財政空洞和民心士氣低落的困境時的孤注一擲。學藝術出身的拉馬自己勾勒出第一批設計，選擇鮮豔的色彩和華麗的圖案，翻轉了城市原本的淒涼景觀。隨着拉馬的計畫迅速從整個城市蔓延開來，其他建築物也效仿這棟橘色房子，包括公共和私人建築，通通換上新衣。

起初，大家的反應各有不同：有些人感到震驚，有些人覺得稀奇，少部分的人很高興。但不久之後，奇怪的事開始發生。人們不再隨手亂丟垃圾到街上，他們開始繳稅，店家也把窗戶上的鐵窗拆下。市民說，感覺街上變安全了，儘管警察人數並沒有增加。人們開始再次聚集在咖啡館，談論如何在這個重生的城市養育下一代。

除了外觀的改變，地拉那的其他面向並沒有任何改變，就多了一些紅色、黃色、土耳其藍和紫色的點綴。然而，一切都不同了。這個城市重新活了起來，熱情洋溢。令人喜悅。

這個城市重新活了起來，熱情洋溢。令人喜悅。

色彩帶來的快樂能量

有多少次，你在一週辛苦的工作之後，疲憊地去參加派對，堅持你只會待一下，喝完一杯酒就走，但是一聽到音樂節拍後，馬上又充滿精神？或者，你是否有注意到，和陰天比起來，在陽光明媚的日子，起床比較容易？我開始想知道，為什麼有些環境會對我們產生這種作用，以及我們怎樣能夠為生活注入更多喜悅的能量。

從我開始研究喜悅的那一刻起就發現，最充滿能量的地方和物件都有一個共同點：明亮、鮮豔的色彩。無論是一整排漆着糖果色彩的房屋，還是在文具店裏展示的彩色馬克筆，鮮豔的色彩總能激發出令人愉悅的感覺。世界各地的節慶都由鮮豔的色彩來點綴，而且看起來幾乎是顏色愈強烈，喜悅感也愈強烈。在中國，色彩鮮豔的舞龍迎接新的一年，巴西的嘉年華閃耀着華麗的羽毛盛裝。印度灑紅節期間，人們不用物品裝飾，而是抓起各種純色粉末撒向彼此，創造出令人驚嘆的盛況，五顏六色的煙霧，把狂歡者從頭到腳都染上色彩。

世界各地的節慶都由鮮豔的色彩來點綴，而且看起來幾乎是顏色愈強烈，喜悅感也愈強烈。（Shubham Bochiwal/Unsplash）

我們不太會刻意去想，但是色彩和情緒兩者是分不開的。我們的語言也時常以色彩代替感覺，我們會形容心情為之一亮或黯淡；難過的時候，我們可能覺得頭上籠罩一片烏雲，或心情只是有點藍色（憂鬱）；事情進展順利時，我們說是黃金時期；我們可以從陰暗的角度，或者從光明的一面來看事情。雖然隨着不同文化，不同顏色象徵的意義會有不同，但明亮似乎普遍被認為有喜悅的氛圍。小孩會直覺地感受到這種關聯，學齡前兒童的繪畫研究發現，小孩用鮮豔的色彩來表現快樂和興奮，而棕色和黑色等深色常常用來表示負面情緒。大人也是一樣的，平面設計師歐菈．歐布萊恩進行了一項研究，讓英國人和愛爾蘭人把顏色與情緒連結在一起。受試者在圖表上選出代表喜悅的顏色，結果幾乎都是明亮、活潑的顏色，其中鮮亮的黃色和橘色佔了近一半的面積。

如果明亮的顏色能提振我們的精神，那麼人們付出大量努力來獲得最明亮的色彩，也就不足為奇了。顏色讓我們能看見能量，啟動了古老的神經迴路，所以尋找甜食的想法會讓人心情愉快。現在我們擁有很多人造的彩虹色東西，即使色彩繽紛的物品沒有實質的營養，我們仍然會感受到同樣的喜悅。更廣泛地說，顏色代表我們周遭資源的豐富程度，它是一種無意識的信號，表示環境不僅能夠立即維持生存，而且能夠長期供應我們的所需。用德國表現主義畫家約翰．伊登的話來說：「顏色就是生命；沒有色彩的世界看起來就好像死了。」能量這個美感元素的核心就是讓我們知道周圍的世界是活的，而且可以幫助我們成長繁榮。

能量這個美感元素的核心就是讓我們知道周圍的世界是活的，而且可以幫助我們成長繁榮。（Himanshu Singh Gurjar/Unsplash）

知道這一點，就能解釋阿爾巴尼亞首都地拉那的神奇轉變了。市長埃迪．拉馬替建築物牆面重新上色，把看似已死的地方注入了生氣，這個舉動告訴市民，他們的家不再是「垃圾城」，而是生氣勃勃、充滿朝氣的地方。一旦明白了我們與色彩的關係並非偶然，而是關乎生命和支持生命的必然，我也察覺到顏色會改變我們與環境的關係：從戰或逃，到留下和成長。五年內，地拉那的商業活動成長三倍，稅收增加到原來的六倍。稅收的增加替公共工程提供了資金，例如拆除五千棟在公共場所的違章建築，並種植了四千棵樹。

阿爾巴尼亞藝術家安利．薩拉描述了這個獨特的變化：「一開始是變的是顏色，現在你看到城市也跟着顏色而改變。」這些壁畫就像在城市的中心點燃的火焰，具有催化作用，引發的轉變最終勝過最初的衝擊。正如一位居民表示：「即使是盲人也可以見證地拉那徹底的轉變。」

這些壁畫就像在城市的中心點燃的火焰，具有催化作用，引發的轉變最終勝過最初的衝擊。 （Dirk Sebregts/Unsplash）

我這一生很多時候，都從別人對我的看法來思考我要如何選擇顏色。我有勇氣穿紅鞋嗎？和客戶開會時，穿粉紅色洋裝，會讓人不重視我嗎？也許，這就是為什麼我最後老是選白色家具和穿黑色衣服。我對色彩的研究解放了我，我不再根據別人的想法選擇顏色，而是基於顏色帶給我的感受。

自從我開始注意色彩和光線，我周圍的世界也完全改變。街道標誌和自行車道上、窗台前的花架和塗鴉，在城市景觀中發現的這些色彩已經成為我的小禮物，為我注入一點點的溫暖和生機。能量，讓你能創造自己的壁爐、自己的太陽。

街道標誌和自行車道上、窗台前的花架和塗鴉，在城市景觀中發現的這些色彩已經成為我的小禮物，為我注入一點點的溫暖和生機。（Peter Berko/Unsplash）

以上內容摘錄自《喜悅的形式》。

《喜悅的形式》書封。（天下雜誌出版）

作者：英格莉．費特．李

譯者：黃庭敏

出版社：天下雜誌

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