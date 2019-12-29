【超治癒】台煮飪學生將彩虹碎糖神還原　網民激讚揭「驚天秘密」

鬥快分紅綠豆是常見的競技項目，想向更難度挑戰，還原彩虹碎糖肯定是其中一個選擇。台灣一名烹飪課學生近日展現出驚人毅力，在課堂上把一整盤彩虹碎糖按顏色神還原成「六彩色環」。網民紛紛讚賞他超有耐性，還有人「錯重點」形容事件揭開「驚人秘密」，稱現在少知道彩虹碎糖共有6種顏色，「從小就吃，但真的沒有認真數過」。

受傷的台男上烹飪課時被安排到旁邊休息期間，竟然把一整盤彩虹碎糖按顏色分類。（fb「爆廢公社」圖片）

台灣一名網民在facebook群組「爆廢公社」分享這則趣事，表示烹飪課上有學生因腳傷而不能久站，故讓他到課室一旁休息。在等候麵團發酵期間，這名學生竟然把五彩朱古力（彩虹碎糖）依顏色分類，當樓主再看到他時，原本一盤顏色大混雜的碎糖，已變成超療癒的「六彩色環」。

要將如此細小的糖碎逐粒逐粒分類，連發帖的樓主也不禁驚歎：「我看了心都累了。」（fb「爆廢公社」圖片）

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樓主不禁驚歎表示「乖孩子，我看了心都累了」，其他網民也稱讚該學生有恆心和毅力，「這是何等的耐心」、「別人的孩子總是不會讓人失望」；也有人忍不住開玩笑，「好想走過去踢一下那個盆子」、「我找到處罰學生的方法了」。看到擺設整齊的「六彩色環」，有網民更突破盲點，留言指揭開一直以來的迷思：「原來五彩朱古力米有6種顏色！」

（facebook群組「爆廢公社」）

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