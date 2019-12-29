貴婦獨留車內近2小時　好心人幫求助　主人：我的狗喜歡待在車上

養狗要考牌？自私狗主的行為往往令人氣憤，台灣有網民在facebook群組「爆廢公社」發文，指早前在地下停車場見到一隻巨型貴婦狗被獨留車上，車窗全部緊閉。樓主見狗狗正在喘氣，恐出事故而幫忙想召車主回來，惟在接近2小時後，才見到女狗主施施然到場，還一臉厭惡地回罵擔心狗狗的人，更聲稱「我的狗就是喜歡待在車上」，事件引起公憤。樓主希望藉此提醒：「狗不見得會求救……不會養狗麻煩別害人害己好嗎？」

一頭貴婦犬獨留密封的車廂內，一困便是近2小時，事件令旁人憂心，但女主人卻不以為然。（fb群組「爆廢公社」）

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事發於昨午發現，現場為台北101大樓停車場，有台灣網民在fb群組「爆廢公社」發文，上載的照片可見一隻巨型貴婦狗獨自坐在汽車的副駕駛座。樓主稱所有車窗都被關上，故立即通知管理處協助聯絡車主，但經兩次廣播後車主仍未到場，他後來報警處理。

隨着時間過去，眾人心急如焚，樓主更看到貴婦狗在車內喘氣，而女主人在汽車停泊了接近2小時後才現身，卻非常不滿地對在場人士說「所以呢」、「我的狗就是喜歡待在車上」、「我自己會抓時間回來」、「你們是怎樣？」最後更摔車門開車離去。

雖然事件中的貴婦狗看似沒有即時危險，其身體狀況未明，但樓主仍希望藉此警惕公眾，「人跟狗不一樣，我們人有危機意識會知道要求救，但是狗不見得會求救」。他指幸好車輛是停泊在室內，否則若在夏天的室外停車場，「一個不小心忘記，等你的可能就是狗乾了」，又再三提醒一眾主人謹記要打開車窗。

看到這種自私舉動，網民一面倒地狠批狗主，「怎麼不自己關在車內看看」，有人則呼籲下次再遇同類情況，可先「破窗救犬」。

（facebook群組「爆廢公社」）

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