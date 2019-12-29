英男與伴侶床戰被咬下體　事後驚現恐怖「黑洞」　真相原來係...

英國有位43歲男子向醫生求診，表示有次與伴侶發生性行為，而且過程相當激烈，被伴侶咬下體前端處，結果醫生驚現其被咬位置發黑猶如潰爛一樣，非常恐怖。（Visual Journal of Emergency Medicine圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該男子自稱早前與伴侶進行激烈的性行為，他指對方在過程中因興奮過頭，更對着陰莖前端處咬了一口。男子其後5天仍感受到下體非常疼痛，終忍不住到醫院求診。

此病例亦於《急診醫學雜誌》（Visual Journal of Emergency Medicine）刊登，負責診症的醫生為男子檢查，立即發現其陰莖前端被咬的位置發黑，而且出現小洞，看起來像是皮膚被侵蝕一樣。

亞歷桑納大學鳳凰城分校（University of Arizona College in Phoenix, US）的醫療人員解釋，該發黑的皮膚組織約3厘米大，估計該部份的細胞與組織已壞死，而起因可能是細菌感染或外傷所致。

該男子自稱早前與伴侶進行激烈的性行為，他指對方在過程中因興奮過頭，更對着陰莖前端處咬了一口。男子其後5天亦感受到下體非常疼痛。（示意圖，資料圖片）

報告中亦表明雖然無法確定是何種細菌感染，不過男子需接受傷口清創消毒治療，並將膿液清出，醫生同時亦開出抗生素予病人服用。約1個月後，男子的傷口已復原，但新長出的皮膚仍有些細微的凹凸不平。

同樣是醫生的報告作者Marc Zosky表示，患者可能是皮膚潰瘍或是感染，其實這情況相當普遍，只是受傷地方較稀少，需要仔細進行傷口護理及服用抗生素，但如果不盡早接受治療，更有機會惡化並患上「褔爾尼埃氏壞疽」（Fournier’s gangrene）等嚴重病症，並需立即做手術。

男士一定要割包皮？泌尿科陳龍威醫生同你拆解謎思↓↓