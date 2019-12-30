大媽違規劏房內烤肉　鄰居呻：實在好香　網民錯重點：係咪燒炭？

不少屋主出租單位時，都會與租客訂立規矩，如果是出租劏房（套房），更可能規定住客不能煮食。台灣有網民於facebook「爆怨公社」發文，指屋主規定不許在套房內明火煮食，但鄰居大媽偏偏無視規定，還趁雨天在房內玩燒烤，陣陣肉香味燻到其他住客受不了，大呻非常痛苦：「實在好香……」網民紛紛獻計叫樓主鄰房共享烤肉，但亦有不少「錯重點」，指室內燒烤形同燒炭，着樓主要留意對方是否自殺。

網民表示在室內烤肉如同燒炭，叫樓主小心對方是不是在自殺。（示意圖，資料圖片）

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樓主近日於fb群組「爆怨公社」發文，大呻無法再忍受鄰居大媽的自私行為。他解釋，大家都是套房的租客，而房東一早規定不能開火煮食，即使是現時流行的電熱鍋亦不可使用。不過他指，如果只是偶爾一兩次煮東西，房東與其他租客亦會通融，沒想到大媽竟然趁着最近下雨天，在房內燒肉。

樓主續崩潰地表示，燒烤的味道太強烈，陣陣肉香味不斷飄進其他套房，他要忍受着這些煙燻味，「那味道……實在好香」。

樓主指大家都是套房的租客，而房東一早規定不能開火煮食，即使是現時流行的電熱鍋亦不可使用，但隔壁的大媽卻屢次違規。（示意圖，資料圖片）

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不少網民笑稱獨樂樂不如眾樂樂，鼓勵樓主過去與大媽齊齊燒肉，「拿個幾瓶啤酒，請她分你一些肉吧」、「可以衝過去問要不要開趴啊」。亦有網民指應該與大媽比拚廚藝，「擺出你最澎湃的陣容跟大嬸拼了」、「端出臭豆腐決戰了啊」、「泡統一肉燥麵跟他拼了」、「煮麻辣火鍋給她聞」。

另外，不少網民指在房內燒內等同燒炭，建議樓主要留意大媽的舉動「會不會其實在自殺？」，又指在狹小的房間內煮食，會產生大量一氧化碳，吸入過量會有損健康。亦有網民批評大媽做壞先例，「不能把房東的大方當成自私的理由」、「其實也真的太過份」、「未顧人感受的自私鬼」、「你應該要直接跟她說才行」。

（fb群組「爆怨公社」）