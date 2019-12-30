【太逼真？】男孩穿呢個圖案黑衫上機　被指引起不安要換衫

竟然因為T恤上的圖案，就被拒絕登機？新西蘭一名男童日前在南非機場登機，卻在約翰內斯堡機場被安全人員要求換掉衣服，原來他的衣服上有一條綠色巨蛇的圖案，安全人員稱這可能引起其他乘客不安，於是請他脫掉。

回程時盧卡斯穿了一件印有綠色大蛇的黑色T恤。（aviation07fails Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

10歲的盧卡斯（Stevie Lucas）月中從新西蘭到南非探望祖父母，回程時他穿了一件印有綠色大蛇的黑色T恤，圖中可見，T恤上一條巨蛇由左肩延伸至T恤中間，巨蛇還伸出藍色的舌頭，樣子十分猙獰。

T恤上一條巨蛇由左肩延伸至T恤中間，巨蛇還伸出藍色的舌頭，樣子十分猙獰。（aviation07fails Twitter圖片）

盧卡斯在約翰內斯堡機場被安全人員攔下，對方指其衣服會引起其他乘客不安，請盧卡斯脫下，並指蛇類玩具和印製的衣服都不允許登機。盧卡斯只好把T恤反過來，當成全黑衣服穿。

機場發聲明表示，安檢人員有權確定物品是否有可能對機上的人帶來傷害，以及讓人不安。盧卡斯一家事後已向南非機場發送電子郵件，要求了解詳細說明原因和有關準則。

同場加映：分辨7大品種蛇

+ 4 + 3 + 2