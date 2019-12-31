恐怖醫療失誤！　酒精消毒加電動刀　癌婦手術台上著火燒傷亡

羅馬尼亞發生恐怖醫療事故！醫生使用含酒精的消毒劑後，用電動手術刀替一名癌症女病人動手術，然而對方突然全身着火，一周後宣告不治。

事發於本月22日，66歲女死者因為患胰臟癌，在首都布加勒斯特（Bucharest）的弗洛瑞斯卡醫院（Floreasca Hospital）接受手術；她躺在手術床上，多名外科醫生先使用含酒精成分的消毒劑然後開動電動手術刀，但懷疑電刀火花接觸到易燃物，老婦身體突然着火；據稱，一名護士見狀即時將一桶水淋潑她試圖撲熄火種，但老婦仍有四成皮膚被燒傷，延至一周後不治。

當地傳媒報道，警方已就事件展開調查，死者家屬指院方沒有向他們交代詳情，僅稱事件純屬「意外」，他們也只是從傳媒報道中得知事件來龍去脈，質疑院方有隱瞞之嫌。

+ 5 + 4 + 3

衛生部長科斯塔什（Victor Costache）發表聲明，承諾調查這宗「令人痛苦」(traumatic)的悲劇，他與團隊將竭盡所能查找真相。副衞生部長莫爾多萬（Horatiu Moldovan）表示，負責的醫生理應知道涉及電動手術刀的外科手術是禁止使用含有酒精的消毒劑。

羅馬尼亞醫療系統向為人詬病，例如在2015年造成64人死亡的夜店大火，當地醫院就被指設施過於簡陋，加上前衛生部長涉嫌延遲或阻礙傷者轉移至國外就醫，致傷者最終失救身亡。