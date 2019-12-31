秘魯輪椅男不滿被阻路　出手猛搖工程梯子　油漆工10米高墮地受傷

秘魯一名坐輪椅的男子，竟然因為一名工人的梯子阻住自己去路，就直接出手將梯子推倒，令工人從高處墮下受傷，所幸沒有大礙。事發經過被附近的閉路電視鏡頭全程直擊，當地警方現正調查案件。

一名坐輪椅的男子疑似看到一條梯子擋住自己的路，所以出手推跌梯子。（網上短片截圖）

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事發上周四（26日），該國首都利馬一名坐輪椅的男子在行人路上遇到有工人進行工程，工人於路中心搭起一條梯，梯子以繩子固定於附近店舖的門口，所以佔用了大半條行人路。不過輪椅男未有找路避開，反以雙手猛烈地搖晃梯子，以示不滿被擋路。當時在梯子上的是46歲油漆工人山齊士（Fernández Sanchez），他正為建築物的外牆鬆油漆。

輪椅男將梯子推跌之後，一度高舉雙手，似是在說自己沒有錯一樣。（網上短片截圖）

輪椅男猛搖梯子數秒之後，梯子就被推倒，山齊士即從約10米高的地方跌下來，正好砸斷梯子之後再彈到地上。意外發生之後，有路人立刻走近查看，幸好山齊士很快已經可以自己站起來。輪椅男事後不斷揮動雙手，似是在示意自己沒有錯，並表示梯子擋住他的路。

工人送院檢查後沒有大礙，警方正在確認輪椅男的身份及調查事件。有附近居民表示，輪椅男在區內一帶已經臭名遠播，對待別人的態度極之粗魯，之前更曾大罵為自己推輪椅的女子。

（綜合）