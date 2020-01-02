「寧坐寶馬哭不坐單車笑」拜金女10年後長這樣　親揭爆金句有內幕

內地一度熱爆的相親節目《非誠勿擾》，多年前曾因女參加者「寧坐寶馬哭，不願在自行車上笑」的拜金言論被當局整改，引發軒然大波。事隔10年當年爆出金句的女子，在網上親揭當年原來只是「做媒」，接命令拒絕男嘉賓，引發的後果非其控制，又指這些年來學到的是把別人當好人會被騙很慘，她的感慨網民反應不大，關注點反而在為何她愈來愈年輕。

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《非誠勿擾》紅極一時，男女嘉賓之間的互動每每成為網民熱論話題，當中不得不提女嘉賓馬諾，2010年才剛20歲的她在節目中，遇男嘉賓告白時爆出「我寧願坐在寶馬裏哭，也不願坐在自行車上笑」金句，即時被打上拜金女的標籤，引發爭議需要公開致歉，就連《非誠勿擾》也因而被廣電局要求整改。

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馬諾名句至今仍不少被網民翻炒，事隔10年，馬諾仍在演藝圈浮沉但發展平平，她早前在網上聲稱要作最後一次回應，作出3點聲明親揭當年爆金句的內幕，她重申當時是「去工作的」，而且「是接到指示拒絕男嘉賓的」，被拒的男生是演歸國的富二代，她當時只是說笑來拒絕，又重申若節目覺得她說話有問題可以剪掉不播，引發的輿論也與她無關。

她更感嘆：「這十年我學到的最深刻的東西就是，把別人都當好人，會被騙的很慘，例如：我！」又指以後不會回應事件。

10年後的馬諾長這樣，竟然愈來愈年輕！

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不少網民都指10年前年紀還小，也一樣對她反感，惟後來長大了也明白，其實一切都是節目安排，只是對白而已，笑言「她說了句真話，被千夫所指」。亦有很多網民關注她竟神奇的看似未有變老，或許是換了齊陰髮型，反而更顯年輕。