【趣一趣】兒子睇電視驚揭爸爸真實身份　驚喜反應冧爆網民

撰文：卡洛兒
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「誰來為世人忠心去防衛，是我這位正義大朋友！」1997年播出的《超人帝拿》，是不少90後大朋友的童年回憶，原來男主角鶴野剛士都已經44歲了！最近他跟兒子收看《超人Orb 起源傳說》時，孩子發現爸爸真正身份原來就是「超人帝拿」，令他十分驚喜，不斷指着電視機中的超人，又頻頻回望正拍攝他反應的爸爸，場面非常可愛。
帖文引起44萬網民讚好，超過10萬次轉發，大讚鶴野兒子很純真可愛，又稱「真好，可以同人講我爸爸是超人了」。
（Twitter「takeshi_tsuruno」）
最近鶴野剛士跟兒子收看《超人Orb 起源傳說》時，孩子發現爸爸真正身份原來就是「超人帝拿」，令他十分驚喜。（Twitter「takeshi_tsuruno」圖片）
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1997年播出的《超人帝拿》，是不少90後童年回憶，原來男主角鶴野剛士都已經44歲了。（IG「takeshi_tsuruno」圖片）
父の正体が息子にバレた瞬間。#ウルトラマンオーブ#オリジンサーガ#ウルトラマンダイナ#円谷プロダクション pic.twitter.com/eI7MxGQ0bL— つるの剛士 (@takeshi_tsuruno) December 30, 2019
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