全城瘋傳李嘉誠派錢　贈市民5000元過肥年　眼利網民揭真相好失望

長和系創辦人李嘉誠旗下基金會近年多次派錢，包括文憑試應考生和中小企等都已受惠，今日facebook和WhatsApp瘋傳誠哥向全民派5000元過年的報章截圖，令不少人大為興奮。惟別開心太早，網民fact check揭原來是流料，真相是有關截圖出自《蘋果日報》財經版的報道，只是對2020年的「十大預測」，令一眾市民的心情猶如坐過山車般大起大落。

本港各個facebook群組今早瘋傳一張剪報，指李嘉誠即將派錢。（fb群組「TKO Secrets」圖片）

收不到誠哥5000蚊，不如看看他的金句！

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本港各大facebook地區群組及WhatsApp群組，今早瘋傳一張疑似本地報章的剪報，當中「報道」指「李嘉誠再派錢」，稱李嘉誠基金會繼去年「應急錢」計劃後，今年再接再厲，趁新春期間向全港年滿18歲的市民「豪派五千元過肥年」，更指基金會沿用雲端人工智能技術，合資格人士只要在手機提交身分證明和銀行戶口，便可在24小時內獲審批和發放；甚至指港府也會補鑊再派錢。

不少網民誤以為甫踏入新一年便有雙重派錢好消息，即把剪報廣傳親友，又大讚「快手快腳，真係超人即係超人」、「就算派一百也好 超市禮卷照收可也」、「500萬人有資格每個人5000埋單要250億！如果真的話就真係與香港人同行喇！」

然而不少細心網民很快發現真相，並上傳完整的報章報道，發現截圖來自《蘋果日報》的B3版財經新聞，標題寫明「《蘋果》預測」、「2020十大驚奇」，而其中一則正是「全港市民有福，李嘉誠再派錢」；其他預測還有「特首林鄭下台」、「阿里騰訊合併」等，即一切只是流料，大家期待的誠哥派錢夢成空。

不少網民都大感失望，稱「開頭以為假…不過同事send咗全張比我又好似真」、「都開心咗一陣…」。《香港01》記者正向基金會查詢，現等候回覆。