韓國2020年起「消失」的4種事　燒酒樽無明星　超市無自助包裝

踏入2020年，除了市民有「新年新希望」之外，各地政府通常亦會趁元旦落實新政策。假如港人今年再到韓國旅遊，只要細心觀察，可能就會發現當地在2020年開始有4樣東西宣告「消失」！

1. 超市自助包裝

相信有去過樂天、emart等韓國大型超市的旅客，都應看過收銀櫃位和出口之間的自助包裝區，店方免費提供紙箱和膠紙讓有需要消費者使用。韓國政府早前與各大超市協議，宣布將廢除自助包裝區，以提倡環保。此措施原定去年11月起實施，但因備受批評而推遲至2020年元旦日落實。

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2. 酒類包裝廣告無女星

韓國飲酒文化盛行，只要到有賣酒的食肆，便不難看到由人氣女星代言的燒酒廣告海報。不過，韓國保健福祉部門去年宣布，為了讓國民節制飲酒，2020年起禁止在酒類包裝上印有藝人照片，另在早上7時至晚上10時，禁止播放所有酒類廣告；而觀眾常在燒酒和啤酒廣告中聽到的「Kya」聲音，亦會成為絕響。對於未成年人士適看的電視節目、電影和遊戲，當局也規定不能有飲酒畫面。

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3. 綠色護照

韓國一般市民目前的護照均為綠色，但由2020年起將逐步換成藍色，並不再顯示身分證號碼。護照號碼也會1個英文字母加7個數字，變成2個英文字母加6個數字。

4. 駕駛執照卡

現時韓國駕駛者都使用實體證件的駕駛執照，但韓國警方去年宣布2020年開始，駕駛者可申請電子的「手機駕照」，效用與實體證件一樣。然而，此措施仍屬自願性質，當局不會硬性要求市民轉用手機駕駛執照，但相信在人們生活漸趨電子化的情況下，實體駕照很快便會被取代。