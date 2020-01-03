藥房店主幫暈倒客人做心肺復甦　老婦無事嬲肋骨骨折反索賠

眼見他人命懸一線，大部分人出手相救。遼寧有藥房店主為暈倒七旬老婦做心肺復蘇，老婦送院搶救，惟其後突然被告上法庭，老婦不滿他的急救令自己肋骨骨折，反索賠近萬元人民幣。事後藥店商譽受損，生意冷清被迫搬舖，事隔兩年當地法院才終於駁回老婦訴訟，令網民大嘆做好人未必有好報。

遼寧省沈陽市一名藥房男店主兩年多前為暈倒老婦做心肺復蘇，但近兩個月後被對方指控此舉造成12條肋骨骨折，並索賠醫藥費用。（網上圖片）

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事件發生於2017年9月7日，沈陽市的藥店店主孫向波表示，當日一名年約70歲的婦人到其藥房，自稱胸口悶和氣促，他立即為老婦量血壓，對方突然倒地更停止呼吸心跳，孫男見狀報警，並即時為老婦進行心肺復蘇。

孫男自稱有「鄉村醫生證」和「行醫執照」，認為不會誤判老婦身體狀況，心肺復蘇過程也不會有失誤。

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他續稱整個心肺復蘇過程持續約10分鐘，老婦曾恢復意識，身體有明顯郁動。老婦其後送院檢查，發現她12條肋骨骨折、低鉀血症、右肺挫傷等，需留院18天。孫男沒跟進老婦入院後情況，惟兩個月後突然收到起訴書，方知被老婦索賠，對方控訴當日服食孫男給她的硝酸甘油藥丸後暈倒，並且其心肺復蘇造成她肋骨骨折。

2018年11月，當地法院諮詢醫療專家，專家認為原告服用的藥與心臟驟停無必然關係，被告進行心肺復蘇的過程亦不違反診療規範，故不應承擔搶救過錯。至2019年除夕，孫男終於取得法院判決書，得知法院已駁回老婦訴訟請求。

雖法律刑責上孫男毋須賠償，但這件事卻令其藥房商譽受損，生意漸漸冷清，無奈下孫男去年6月搬舖解困。近日孫男被問及日後再遇同類情況會怎樣應對，他仍表示會出手相救，惟必定妥善保存相關影片。

（北京青年報）