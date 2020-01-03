日九頭身女星菜菜緒曬女神照　43吋長腿爬鞦韆　仙氣背後原來係…

本名「荒井菜菜緒」的日本女星菜菜緒多擔任惡女角色，同時亦是一名模特兒，身高1.72米、體重46公斤，擁有43吋無敵長腿，被譽為「九頭身美人」。日前她在IG分享在一座南洋小島上盪鞦韆的照片，取景、角度都十足一張漂亮寫真照。不過，她同時上載拍寫真背後的辛酸一面，她要極其狠狠爬上差不多有1米高的鞦韆上，笑爆不少網民。

叢林鞦韆加長腿美人，菜菜緒上載的這張女神照怒斬13萬讚好。（「nanao_official」IG圖片）

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菜菜緒2009年在時尚雜誌《PINKY》擔任專模特兒，之後開始擔任演員，2013年在富士電視台出演首套劇集《最後的灰姑娘》。除了漂亮外表，菜菜緒還憑着高䠷身材吸引萬千粉絲，尤其她那雙毫無贅肉的長腿，吸晴程度爆燈，最近她又完成了日劇《4分鐘的金盞菊》的拍攝。

拍完劇後，菜菜緒到了一座南洋小島過聖誕，更拍了一系列沙灘美照分享予粉絲，其中一張拍得尤如寫真照。照片中的菜菜緒穿着一件小背心，照片離遠就看到胸上有一道深長陰影，其實是事業線，下身雖然只着上一條小熱褲，但在菜菜緒43吋光滑長腿加持下，熱褲都變超熱褲，比尋常女生穿起來更短，僅穿着一對拖鞋更盡顯隨性一面。

整體畫面菜菜緒在景深位置，她坐上一個懸掛在大樹上的鞦韆，周圍是熱帶叢林美景，叢林、鞦韆加女神，在IG上怒斬13萬讚好，無論港女、台女、日本妹，都想參考這張照片的拍法，務求可以在IG上PO出一張「類似」的女神照。

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不過，菜菜緒亦上載自己揹着背包爬上鞦韆的過程，她吃力的先將左腳跨上鞦韆，上身弓起用力，同時撐着身體的右腿一字撐起，長腿直而不彎，菜菜緒再轉頭對鏡頭吃力一笑，之後整個人縮起全身夾住鞦韆板。為平衡身體菜菜緒將右腳伸直，與畫面呈45度角，雙腿之長幾乎踢爆照片邊框，動作感爆棚，粉絲的頭湊前一看，好像「隔住個MON」被踢臉。

其實整個動作狼狽非常，菜菜緒也在照片旁打趣道「精彩照片的背後」，但主角是身型修長的菜菜緒，舉手投足都美感十足，所以才敢上載過程照。如果無這樣得天獨厚的身型條件，恐怕會變成滑稽照片。

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（01製圖）

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