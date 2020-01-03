【黑鷹墜毀】星座專家神預言！意外前兩天曾警告：飛行搭機要小心

台灣陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀釀8死5傷，參謀總長沈一鳴殉職，令全台人民哀慟萬分。有網友發現台灣星座專家唐綺陽在2019年底就曾預言：「航空交通容易狀況連連。」在直播裡也提到：「要特別注意飛行。」沒想到預言完隔天就得知黑鷹墜毀的噩耗，讓她自己也驚訝直呼：「天啊！」

唐綺陽於本周的星座運勢週報曾表示：「空中交通變得非常的繁忙。」（Youtube@唐綺陽官方專屬頻道）

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唐綺陽在2019年底預言本週運勢時，內容先是提到因為火星天蠍最後衝刺5天：「火天蠍加山羊，也要小心『公安意外』，職場本就有危險性者，更須提高警覺，保重生命安全。」之後表示到了3日週五後火星進入人馬：「航空交通也變得繁忙，容易狀況連連。」

唐綺陽神預言台灣黑鷹墜毀。（Youtube@唐綺陽官方專屬頻道）

黑鷹在2日墜毀帶走8條人命，事後唐綺陽發文驚呼道：「天啊，寫完預告文才知道今早直升機墜毀帶走好多人，好震驚。」也表示直升機意外是受到火星要移位進人馬的影響。

台軍UH-60M黑鷹直升機日前在新北市烏來山區迫降。圖為事故現場。（宜蘭縣消防局）

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事實上，唐綺陽先前就在高以翔猝逝後表示，「這個年底，水、火天蠍，還會有令人震驚的死亡事件吧。」當時也提醒大家要提高自覺多保重，網友則是紛紛留言「老師好準啊」、「我記得老師曾提過，小心火星天蠍人馬氣流擾動之刻」、「火星要移位，我的手在做菜時就被滾燙的熱油給噴到」。

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