中國女子遊日本驚安之殿堂被斬傷　涉行兇日女：不喜歡她的態度

「驚安之殿堂」廣受港人歡迎，成為日本旅遊必到地方之一，但位於大阪梅田本店卻在周六（4日）發生可怕斬人案。一名34歲日本女子稱不滿一中國女子的態度，突然於店內2樓用菜刀斬向中國女子的頭部，傷者送院治療後情況穩定。涉嫌行兇的日女被在場的男客人制服，當地警方正調查其犯案動機。

位於大阪梅田的「驚安之殿堂」本店在周六（4日）發生可怕斬人案，一名34歲日本女子松岡美樹因為不滿一內地女子的態度，突然於店內2樓用菜刀斬向對方頭部。（Google Map街景截圖）

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來自高松市的日本女子松岡美樹今年34歲，職業不詳。她於周六（4日）下午前往位於大阪梅田的「驚安之殿堂」本店，並手持15厘米的菜刀走到店內2樓，與事件中的中國女子攀談了一段時間，其後突然抽出菜刀將對方頭部斬傷。

大阪驚安之殿堂爆發生斬人血案，一名中國女子受傷，店內潰下血跡。（網上圖片）

松岡美樹後來企圖逃離現場，但即被在場的其他男客人制伏，當地警方到場後即時作出扣捕。松岡美樹被捕後聲稱「因為想殺人，所以買了菜刀」、「我不喜歡在唐吉訶德碰到的那個女子的態度」。

她亦透露自己不認識受害者，而傷者經送院治療後情況穩定。當地警方現時仍在調查其犯案動機。

（產經新聞）

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