凌晨被「床板敲打聲」嘈醒　細心男聽聲不妙　一個舉動獲網民激讚

入睡前最怕有聲音打擾，不過來自內地大連的一位男子卻感恩被吵醒。李姓男子去年有日凌晨本來在熟睡，突然聽到樓下發出詭異又有節奏的床板敲打聲，更伴隨着「誰來救救我」的呼喊聲，後來男子想起是樓下鄰居是位獨居婆婆，於是馬上報警，才成功救出受傷的婆婆。

消防員後來成功破門而入，但李男隨即被眼前一幕嚇倒，他只見婆婆面露痛苦地坐在房間的地上，原來她下床時不慎跌倒，導致腿部受傷動彈不得。（微博圖片）

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來自大連的李男於去年11月2日凌晨在房中熟睡，突然被不明聲音嘈醒。他細心一聽，即發現有人有節奏地敲打床板，估計是從樓下傳上來。李男更聽到該人不斷在呼喚：「誰來救救我，趕緊幫我報警。」他心知不妙，即想起樓下住了一位獨居婆婆，李男隨即從床上爬起打電話報警，妻子與此同時亦被嘈醒。

來自大連的李男於11月2日凌晨在房中熟睡，突然被不明聲音嘈醒。他細心一聽，即發現有人有節奏地敲打床板，估計是從樓下傳上來。（示意圖，Getty Images/VCG）

警察及後趕到，李男與他們去到婆婆所住單位敲門，但並無人應門。因為不知屋內情況，在場的警察即緊急聯絡消防員破門。他們花了一段時間終成功破門，但李男隨即被眼前一幕嚇倒，他只見婆婆面露痛苦地坐在房間地上，原來她下床時不慎跌倒，導致腿部受傷動彈不得。

婆婆因為獨居，身旁無人能幫助，李男稱：「老人的手機在客廳，無法動彈給家屬打電話，只能用這種方式來求救。」幸好李男的細心及果斷，婆婆才得以被救出。她的兒子得知消息後，當晚即趕回家把母親送往醫院救治。

這件事在住宅大廈傳開後，李男變成當區的紅人，不少鄰居大讚他夠熱心。而事件亦在網上瘋傳，網民紛紛留言表示李男夠機警，是婆婆的恩人，又指年輕一代其實亦要多關心老人家，「幸好及時發現了」、「鄰居就要互相幫助」、「請多陪伴自己的長輩」、「別讓老人再陷入危險」。

（微博、每日新聞）