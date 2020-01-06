床上抓起摔地鋼尺打頭　廣西2幼師被捕　校方：她們當日心情不好

廣西南寧西津幼兒園近日發生虐兒事件，有老師被拍到在午休期間從床上抓起小孩用力摔落地，另一名小孩的枕頭被暴怒的老師扔到角落；家長事後向學校投訴，校方表示，涉事老師當日可能因為情緒影響才導致遷怒小孩子。

閉路電視片段顯示，女老師走到一名小孩子床前拉扯他的手臂，然後用力將他摔落地面；另有2名學生站在床邊遭到老師大聲斥責，大力推頭部，其枕頭被扔至角落。

網民都批評涉事女老師缺乏職業道德，「為什麼出這種事都是不嚴懲，而是不了了之，要不就是開除就完事？」、「老師這是以大欺小嗎？為人師表，以理服人，你這的也配當老師？」、「心情不好就要打人？鋼尺是用來打小孩準備的？質素太差了」。

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片段曝光後，不少家長向學校作出投訴指自己的小孩曾遭老師暴力對待，家長王女士聲稱，打人的其中一名女老師姓關，曾經用鋼尺敲打她的小孩頭部；另有家長投訴，由於關老師的暴力，令到其孩子最近經常感到頭痛，要去醫院接受檢查。

校方回應稱，當日關老師可能因為心情不好才對小孩子發脾氣，而學校在午休時間只有一名老師當值亦有安排上的疏忽，現正全面配合警方調查。

南寧市公安局高新分局周日（5日）表示，片段中兩名涉事的幼兒園老師違反了《治安管理處罰條例》，目前已將摔孩子的關老師處以行政拘留15日及罰款500元，而另一位王姓老師則處以行政拘留10日及罰款500元。