五月天阿信深夜發文回味蔡依林？網民：是不是興奮得睡不著

五月天擔任蔡依林台北小巨蛋的最後一場演唱會嘉賓，蔡依林展現女王氣勢，在台上狂撩追問：「想看我胯下嗎？」、「那是要看XX（指胸貼）還是要看內褲？」，大膽的言語讓阿信在台上整個ㄎㄧㄤ掉（意即瘋掉），之後阿信在IG發文大讚Jolin演唱會，遭網友笑問：「是不是興奮得睡不著」。

蔡依林在演唱會上以超性感造型上陣。（Facebook@蔡依林 Jolin Tsai）

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阿信6日凌晨在IG上發文提到蔡依林的演唱會：「首場起就聽到圈內外一致盛讚製作精良、視覺華麗」、「現場目睹最讚嘆還是公主不論唱功、舞蹈、台風，完全游刃有餘渾然天成」，現場參與後，阿信忍不住讚：「我以為我去參加公主的演唱會，沒想到看到演唱會女王的藝術大作！」，最後更為自己在台上的表現，下了評語「所以！那我在台上ㄎ一ㄤ掉也是很合理吧！」。

五月天阿信IG深夜發文回味蔡依林。（IG截圖）

網友看了後一直拿阿信開玩笑：「眼睛找到看jolin的位置了嗎？」、「ㄎㄧㄤ到一直回答嗯~嗯~嗯~是嗎？」、「ㄎㄧㄤ掉不是因為胯下嗎？」、「你是不是ㄎㄧㄤ到睡不著」。

蔡依林於演唱會上大曬好身材。（Facebook@蔡依林 Jolin Tsai）

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