武漢出現「不明原因肺炎」，香港懷疑個案趨增，令不少港人近日都「聞武漢色變」。有市民到超市購物，發現罐裝檸檬茶特價，走近查看產地才知原來由武漢生產，即時心中一驚，並指「拿拿聲放返低」。不少網民認為不需過於擔心，但也笑言以後購物時還是看看產地較穩陣。 維他奶回應《香港01》查詢時表示，現時只有罐裝「維他」檸檬茶及菊花茶是由維他奶 (武漢)有限公司生產，強調該廠房獲國際食品安全管理系統ISO 22000認證，產品均經過高溫殺菌，符合食品安全標準，顧客可放心飲用。維他奶表示將食品安全及消費者對產品之關注放在首位，產品經過嚴謹的製作過程，並根據國際標準及本地法例要求生產，以確保最佳品質。

網民發現「維他檸檬茶高罐6罐裝」原來是武漢生產。（深水埗街坊會 fb圖片）

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有網民在facebook群組「深水埗街坊會」發文，表示去超市買東西，剛好看到一款「維他檸檬茶高罐6罐裝」的產品，只需17.9元，樓主覺得相當抵買，不過當她看一看產地，「我望一望個產地之後老公拿拿聲放返低」，原來是在武漢生產。

維他奶公司2015年投資額約5億元人民幣在武漢建廠房。（網上圖片）

帖子引來網民關注，有不少網民都表示「多謝提醒」，又讚樓主買東西會看產地十分精明，有人覺得不用太緊張，但亦有人馬上拿出家中紙包飲品查看，稱幸好都是在香港屯門生產而非武漢。

翻查資料，維他奶2015年投資額約5億元人民幣在武漢建廠房，廠房於2016年啟用，主要生產豆奶、其他植物為本飲品及茶類飲品；而網民現時提及的瘦版310ml鋁罐裝屬新裝，據官方上月公布，暫時在惠康及指定食肆售賣。