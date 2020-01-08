蒙面暴徒闖印度名牌大學　棍棒無差別圍毆逾40師生傷　警被指幫兇

印度新德里著名學府尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）周日（5日）發生襲擊事件，一批蒙面人被拍到闖入大學，以木棍及石塊毆打正在開會的師生，造成至少42人受傷，其後有醫生和護士趕到校園欲施救同樣遇襲。 警方表示，事件涉及兩批學生組織的衝突，現已展開調查並鎖定了部份施襲者；但反對派就認為今次襲擊事件與總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）有關。

發生襲擊不久，有關片段在社交媒體上廣傳，漆黑的走廊上有大批蒙面人以木棍、石頭及鐵通等追打學生，學生會（JNUSU）主席高希（Aishe Ghosh）被打到傷頭流血；當地電視台播出片段後舉國震驚及憤怒。

有目擊者稱，蒙面人不但破壞學校設施，還襲擊醫護人員，警員卻袖手旁觀，「警方表現得如同共犯」。教授蘇德（Atul Sood）說：「他們（蒙面人）用的不是小石頭，而是可以砸破我們頭骨的大石。我一度跌倒，站起來時，看到許多車輛已被完全破壞，包括我那一部。」

「這是當權者有計劃的攻擊」

總理莫迪警方發言人表示，收到校方求助後進入校園恢復秩序，形容「這是兩批學生組織之間的衝突」。尼赫魯大學學生會卻認為，今次襲擊與抗議增加學費有關，而蒙面人襲擊對象都是那些向來高調反對莫迪民族主義路線的人。

教育部長尼尚克（Ramesh Pokhriyal Nishank）強烈譴責事件，坦言是「極度令人擔憂和不幸」；西孟加拉邦首長班納吉（Mamata Banerjee）批評是「極其惡劣的行為」，令到民主政治蒙羞。

印度共產黨總書記耶丘里（Sitaram Yechury）指控襲擊是尼赫魯大學管理層，以及支持印度人民黨的右翼國民志願服務團（ABVP）青年支部策劃，「這是當權者有計劃的攻擊，他們害怕尼赫魯大學的抗爭」。

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不過ABVP的成員則否認首先挑起事端，並反指是尼赫魯大學的左翼學生先動手打人；印度人民黨亦澄清與襲擊事件無關，「這是那些無政府主義勢力孤注一擲的一次反擊，他們把學生當成炮灰，圖製造動亂來支持他們不斷縮小的政治影響力，但大學理應繼續是學習和教育的場所。」

尼赫魯大學是印度其中一所名牌學府，以左翼傳統、開放多元文化及積極關注社會議題著名，向來是左翼分子活躍的根據地，當權者的眼中釘；近年該校許多學生都有參與示威，抗議總理莫迪及其領導的人民黨打壓言論自由；去年11月起，因為抗議校方調高學生宿舍宿費，數以百計學生在校園內遊行及集會，要求取消加費，好讓更多人能接受高等教育。

另外，莫迪政府最近所推動的《公民身份法》（CAB）被指歧視穆斯林，結果觸發連串抗議和暴力衝突，而尼赫魯大學的學生亦有參與抗爭行動。