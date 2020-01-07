【金球獎】水行俠男星頒獎禮上突脫剩背心　網民發現真相狂讚暖男

第77屆金球獎頒獎典禮日前完滿舉行，群星盛裝出席，由頭到腳都有悉心設計，不過會場內卻有一位背心男星相當觸目。《水行俠》男主角、荷里活影星Jason Momoa原本穿着一件深綠色西裝外套，與太太Lisa Bonet走上紅地毯大放閃光，但當典禮開始後，卻見他只脫剩一件黑色背心，引起網上熱議。不過有眼利的網民則發現背後的窩心原因，大讚他「絕世愛妻號」。

Jason Momoa在頒獎禮期間僅穿一件黑色背心，相當觸目。（直播影片截圖）

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從金球獎頒獎典禮直播影片可見，Jason Momoa與太太坐在台下，其造型卻與行紅地毯時大有分別，原本身上的深綠色西裝外套消失，僅穿着一件非常普通的黑色背心，並束起頭髮。雖然其健壯的手臂表露無遺，男人味爆登，但不少人都認為以此衣着出席頒獎禮確實有點求其。

不過，有眼利的網民瞬間突破盲點，因鏡頭拍攝到Jason Momoa原來把外套脫下後，溫柔地披在太太的肩上給她保暖。此窩心的舉動令網民紛紛轉軚，大讚他超紳士又愛妻。

Jason Momoa原本穿着一件深綠色西裝外套，十分型格。（IG「prideofgypsies」圖片）

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事實上，Jason Momoa的廿四孝老公形象早已令人深刻，一個滿身肌肉的狀漢在愛情面前還是一個痴心男孩，對太太正是一見傾情，據知當年只有8歲的他在電視上看到Lisa Bonet的演出，隨即立志娶女神為妻，結果18年後，他竟真的得償所願，抱得美人歸，比電影情節浪漫。

（綜合）