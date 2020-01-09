名車打橫違泊阻車道　女司機加速連撞11下開路　網民咁樣睇…

駕車離開發現被違泊車輛擋住可以怎樣做？一名女司機選擇直接撞過去。內地近日熱傳一段影片，顯示一架泊在側面停車位的白色私家車，被前面一架違泊車擋着，居然連撞對方11下，撞出足夠空間後駛走。公安其後確認事件，稱捱撞車輛的車主有報案，但他停泊的位置是通道不准停車，女司機是無法駛出才用車撞開。不過，由於女司機行為屬於故意損毀他人財物，她可能要面對刑責。事件在微博引來熱議，許多網民為女司機抱不平，又質疑為何亂停車的司機最後沒有被罰。

女司機找不到擋路車的車主，決定用車撞開。（微博影片截圖）

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內地近日流傳一段白色車「撞車開路」的影片，司機連撞前車11下才駛離現場，更引來不少駕駛者留言討論，認為片中的女司機技術太差，才會開不出去要撞別人的車等。事件其實發生在杭州桐廬，內地警方稱案發於本月4日該區一個商場停車場內，他們當晚9時多接到報案，有車主的座駕被撞到車門變形，但肇事者逃去。

女司機連撞11下後終擋路的車撞開。（微博影片截圖）

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內地警查看監控鏡頭，發現事主的Jaguar （積架）座駕沒泊在停車位上，而是打橫泊在停車位前的車道，擋住了別人的車駛出。影片紀錄中，一輛白色豐田被擋住10多分鐘後，加速撞向事主的Jaguar 11次才成功撞開並駛走。內地警隨後找到30多歲的豐田車主楊女，她翌日去警局自首。

楊女聲稱當晚有急事回家，發現Jaguar 車頭沒有任何聯絡方法，曾經試過打114叫對方駛開，但等了10多分鐘都沒人接聽，情急又氣憤下才開車撞過去。內地警向傳媒解釋，事發地點是私人停車場，非交通警管轄，而影片中Jaguar 停的位置是不准停泊的車道，可能有車輛因沒有泊位而橫泊停着，後來的車卻跟着「接龍」，變相封死了泊在停車位的車輛。

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交警到現場調查，發現楊女士的白色豐田屬越野車款，若前面有車橫泊頂着是無法開出來的，但她以撞車方式開路屬故意損毀他人財物行為，若Jaguar車損達5000元人民幣（約5600港元）以上，楊女可能會因故意損毀他人財物罪被刑事拘留，內地記者向維修店了解，職員認為涉事Jaguar車門損毀情況嚴重，車門要兩扇一起更換需要4萬元人民幣（約4.5萬港元）左右。

然而，微博網民紛紛力撐撞車開路的楊女，質疑事件中違泊的Jaguar 司機竟連一點責任都不用負，「這法律真奇葩，違停的犯罪成本低的可憐」。

（綜合）