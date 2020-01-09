哈里梅根撼彈宣言：卸下「高級」王室成員身份　致力實現財政獨立

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）結婚不足兩年，不時傳出負面新聞，兩人周三（8日）突然透過社交網宣佈，將卸下在王室的「高級」成員身份，好好照顧兒子亞奇（Archie），並致力實現財政獨立，未來將輪流居於英國。白金漢宮其後發表聲明回應稱，理解兩人欲採取不同方法的決定，並形容這是「複雜問題」，並需要時間解決。

白金漢宮：理解但需要時間解決

哈里及妻子周三透過Instagram發表聲明稱：「經過數月來的反思和內部討論，我們選擇今年作出過渡安排，並於這制度內另闢革新角度，我們打算卸下王室『高級』成員（的身份），努力達至財政獨立，同時繼續全力支持女王陛下。 有了你們的鼓勵，尤其是在過去數年，我們已準備好作出調整。我們將平衡在英國及北美之間的時間，繼續履行我們對女王、英聯邦和贊助商的責任。」

聲明又透露兩人會分配好遊走英美兩地的時間，以便他們好好養育兒子亞奇，讓他欣賞到自己與生俱來的皇室傳統，同時給予他們一家足夠空間專心開展新一頁。白金漢宮其後發表聲明回應稱：「我們理解他們欲採取不同方法的決定，但這是個複雜問題，需要時間解決。」

梅根曾在訪問中含淚訴苦

哈里與梅根在2018年5月完婚，一年後迎來愛情結晶亞奇，惟兩人由拍拖至結婚都傳出不少負面新聞，梅根一時被指難以伺候，一時又被大爆娘家私事，以及她與其他王室成員不和等。去年英國獨立電視台（ITV）獨家播出哈里與梅根的紀錄片《Harry & Meghan: An African Journey》（暫譯：哈里與梅根：一個非洲之旅），當中有梅根一度哽咽的畫面，似在暗示一入宮門深似海。

原本是藝人的梅根當時被問到長期置身在鎂光燈下，身體或心理有否受影響，她突然有點哽咽，忍住淚水答道：「謝謝你問到這些，並不是很多人問過我『還好嗎』，但在這麼多事情的背後要承受一切的感覺是很真實的。」她又謂：「任何女人，尤其是懷孕的時候都是非常脆弱，因此這是非常艱難的。」

哈里認與威廉走在「不同道路」上

紀錄片中哈里被問到「媒體有很多你和哥哥不和的報道，其中有多少是真的？」哈里首度承認和兄長威廉王子之間的「緊張關係」，並形容兩人走在「不同的道路」上。哈里說：「這份角色，這份職責，以及這個（王室）家庭承受的巨大壓力，發生了一些無可避免的事，但我們兄弟永遠都會是兄弟，雖然目前走在不同道路上，但我會永遠支持他，我知道他也會永遠支持我。」

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哈里同時表明想離開英國，他表示，不能再就梅根私下承受痛苦當一個沉默的旁觀者，經歷過母親戴安娜王妃之死，令他長大後決心保護親人，「這項工作的部分職責是擺出一副勇敢的面孔，但對於我及妻子而言有很多事情很痛苦，尤其是當中大部分都是失實的。」梅根補充道，兒子出生後，她未有感受到足夠支持，「僅靠某些東西生存並不足夠，對吧？那不是生活的要點，你需要茁壯成長，需要感到幸福。」

現年35歲的哈里是英國王位第6順位繼承人，他與妻子本月結束為期6周的加拿大之旅，外界已揣測二人欲遠離王室，遷居加拿大。另外，英國傳媒上月曾報道，哈里與梅根以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）商標註冊過百項商品，範圍涵蓋慈善籌款、教育、服裝、報紙和雜誌等。

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