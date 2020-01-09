哈里梅根撼彈宣言：卸下「高級」王室成員身份　致力實現財政獨立

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）結婚不足兩年，不時傳出負面新聞，兩人周三（8日）突然透過社交網宣佈，將卸下在王室的「高級」成員身份，好好照顧兒子亞奇（Archie），並致力實現財政獨立，未來將輪流居於英國。白金漢宮其後發表聲明回應稱，理解兩人欲採取不同方法的決定，並形容這是「複雜問題」，並需要時間解決。
白金漢宮：理解但需要時間解決
哈里及妻子周三透過Instagram發表聲明稱：「經過數月來的反思和內部討論，我們選擇今年作出過渡安排，並於這制度內另闢革新角度，我們打算卸下王室『高級』成員（的身份），努力達至財政獨立，同時繼續全力支持女王陛下。 有了你們的鼓勵，尤其是在過去數年，我們已準備好作出調整。我們將平衡在英國及北美之間的時間，繼續履行我們對女王、英聯邦和贊助商的責任。」
聲明又透露兩人會分配好遊走英美兩地的時間，以便他們好好養育兒子亞奇，讓他欣賞到自己與生俱來的皇室傳統，同時給予他們一家足夠空間專心開展新一頁。白金漢宮其後發表聲明回應稱：「我們理解他們欲採取不同方法的決定，但這是個複雜問題，需要時間解決。」
在 Instagram 查看這則貼文
“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA
梅根曾在訪問中含淚訴苦
哈里與梅根在2018年5月完婚，一年後迎來愛情結晶亞奇，惟兩人由拍拖至結婚都傳出不少負面新聞，梅根一時被指難以伺候，一時又被大爆娘家私事，以及她與其他王室成員不和等。去年英國獨立電視台（ITV）獨家播出哈里與梅根的紀錄片《Harry & Meghan: An African Journey》（暫譯：哈里與梅根：一個非洲之旅），當中有梅根一度哽咽的畫面，似在暗示一入宮門深似海。
原本是藝人的梅根當時被問到長期置身在鎂光燈下，身體或心理有否受影響，她突然有點哽咽，忍住淚水答道：「謝謝你問到這些，並不是很多人問過我『還好嗎』，但在這麼多事情的背後要承受一切的感覺是很真實的。」她又謂：「任何女人，尤其是懷孕的時候都是非常脆弱，因此這是非常艱難的。」
哈里認與威廉走在「不同道路」上
紀錄片中哈里被問到「媒體有很多你和哥哥不和的報道，其中有多少是真的？」哈里首度承認和兄長威廉王子之間的「緊張關係」，並形容兩人走在「不同的道路」上。哈里說：「這份角色，這份職責，以及這個（王室）家庭承受的巨大壓力，發生了一些無可避免的事，但我們兄弟永遠都會是兄弟，雖然目前走在不同道路上，但我會永遠支持他，我知道他也會永遠支持我。」
哈里同時表明想離開英國，他表示，不能再就梅根私下承受痛苦當一個沉默的旁觀者，經歷過母親戴安娜王妃之死，令他長大後決心保護親人，「這項工作的部分職責是擺出一副勇敢的面孔，但對於我及妻子而言有很多事情很痛苦，尤其是當中大部分都是失實的。」梅根補充道，兒子出生後，她未有感受到足夠支持，「僅靠某些東西生存並不足夠，對吧？那不是生活的要點，你需要茁壯成長，需要感到幸福。」
現年35歲的哈里是英國王位第6順位繼承人，他與妻子本月結束為期6周的加拿大之旅，外界已揣測二人欲遠離王室，遷居加拿大。另外，英國傳媒上月曾報道，哈里與梅根以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）商標註冊過百項商品，範圍涵蓋慈善籌款、教育、服裝、報紙和雜誌等。