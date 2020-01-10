兄弟海灘合照求P走棵樹　網民出招惡搞　秒變《野狼Disco》小粉絲

人類總要犯同樣的錯，過去社交網站不時都有「求P圖」的帖文，但最終往往成為網民的惡搞素材。香港有網民今早在facebook群組上傳一張與好友合照，希望有人能幫忙「P走」相中的礙眼樹幹，不過一如既往地，其他網民立即創意大爆發，不停留言上載多張爆笑「完成品」。

香港有網民今早在facebook群組上傳一張好友合照，求助網民能「P走」礙眼的樹幹，結果一如既往，合照成了惡搞素材。（「on9仔女同盟會 (on9限定)」fb圖片）

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該名網民在facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」發帖，原意是希望其他網民幫忙改圖，刪去一張合照中的樹幹。眼見機不可失的網民隨即發揮小宇宙，將相中4名主角結合其他場景，其中不乏近期城中熱話，例如唱跳歌手陳偉霆在江蘇衛視跨年演唱會的《野狼Disco》舞台，以及被指是武漢不明原因肺炎源頭的「華南海鮮批發市場」等，全都成為網民靈感來源。

帖文在短短5個小時便有逾600個回應，除了網民的創意改圖，不少網民亦被這些改圖逗笑，形容帖文「高手雲集」，「P圖帖識睇一定睇留言」、「留言加圖好正」。

（facebook）

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