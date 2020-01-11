年輕台媽為錢捐卵獲10萬台幣　經期紊亂求醫　診斷結果嚇呆她

有些女性不孕或者懷孕困難，如果想要寶寶，可能要求助於有心人捐卵，但幫人之前，可能也要留意自己身體狀況。日前一名台灣女網民大呻，自己去年為了錢捐卵，順利拿到10萬元台幣（約2.6萬港元）營養金，但隨後出現經期紊亂情況。原本她想再生一個孩子，去求醫卻發現卵巢處於衰竭狀態，至少要兩年時間恢復才能受孕，故勸喻近期想要生育的人要考慮清楚才捐。

年輕台媽稱自己為了錢去捐卵，但事後發現自己的身體短期內不能再受孕。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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台女在facebook群組「爆怨公社」分享，去年1月她為錢去捐卵，3月時他和丈夫說好再生一個寶寶，但發現捐卵後經期很亂，一時只來經兩三天，一時量少到護墊就可以解決，去到9月時一個多月沒來月經，「11月催經來完後，到至今姨媽仍舊沒來看我」，每次驗孕都失敗令她心灰意冷。

日前她受不了去看婦科，醫生表示她的卵巢處於衰竭狀態，至少要兩年恢復期才能受孕。台女坦言獲悉噩耗後也沒有太難過，因為自己沒有完全失去生育能力，但憂慮日後當大的孩子讀幼稚園，自己又要被小的困在家中，大嘆：「奉勸各位想捐卵的女性朋友，真的不要啊～如果不打算近期生育的就無所謂了。」

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由於捐卵時醫生會用藥物促增加排卵的數量，不少網民都認同捐卵是很傷身體的事，「這用錢都不一定補得回來」，更有具捐卵經驗的網民稱，每個人的身體狀況都不同，故女性捐之前要三思，樓主亦勸喻短期內想生育的網民不要捐卵；亦有網民在留言透露自己也是等待打排卵針的捐贈者，她表示營養金不是最重要，反而更想幫到想要孩子的爸媽，更有網民向樓主道謝：「 謝謝你願意幫助沒有辦法正常生育的夫妻。」

（facebook群組「爆怨公社」）