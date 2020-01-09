【莊思明投訴】港航FB抽水玩遊戲送筆　網民抽上抽：留返啲錢出糧

藝人莊思明（Lisa）昨日在社交平台發千字文，批評國泰航空機組人員態度不夠積極，指乘搭時亮燈3次要求借筆填寫入境紙，惟聲稱均被滅燈無視，事後她更公開機組人員執勤名單公審，涉嫌觸犯私隱條例。香港航空亦乘機「抽水」，在facebook專頁搞遊戲送筆，揚言要「帶筆填入境紙」、「唔使左撳右撳同四圍望」，以為公關技巧先勝一仗，詎料卻被網民「抽上抽」，呼籲港航「留返啲錢出糧好過啦，唔係過多幾個月又嚟執笠」。

港航今日在facebook專頁抽水玩遊戲送筆，擺明直線抽擊莊思明。（香港航空fb截圖）

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莊思明因借筆事件「一夜爆紅」，引來網民議論紛紛，香港航空今日也在facebook專頁大搞有獎遊戲，獎品是一套「香港航空限量版筆」，稱名額共15個，參加者只需回答「如果可以贏到港航限量筆，你會用嚟做乜？」

文中港航又抽水稱，去旅行搭飛機要搭得安心又放心，最緊要「帶筆填入境紙」，便不用「左撳右撳同四圍望」，擺明直線抽擊莊思明。

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帖文引起大批網民踴躍參與，大部分人都指如贏到限量筆會轉送莊思明，「等佢下次飛有筆用，仲可能會轉坐港航」、「等佢唔使再係咁撳燈都冇人幫佢拎枝筆」。

原以為會被讚好公關，詎料港航反被網民「抽上抽」，不少人留言直指港航應「留返啲錢出糧好過啦，唔係過多幾個月又嚟執笠」、「有X用咩，港航都就快摺」，質疑只送15支筆太「寒酸」，「都唔知係咪office度拎出來派」，有網民即笑言倒閉後才有紀念價值，亦有人認為大家無需太認真，「純粹搵個藉口抽水啫」。

（香港航空facebook專頁）

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