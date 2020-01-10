【台灣大選】醫生告知只剩一兩天　台男癌末期拍片：要活到投完票

台灣總統大選明天（11日）舉行，藍綠陣營競爭激烈，各地民眾紛紛回鄉一盡公民責任。台灣一名20歲血癌末期患者周三（8日）拍片，坦言周一（6日）剛被醫生告知剩下的日子不多，全身96%滿布癌細胞，「血癌末期中的末期；但他仍堅定表示「我要活到至少投完票」，呼籲台灣民眾投票，感動大批網民。

血癌末期的台男日前拍片呼籲台灣人在總統大選投票，指自己會堅持「投完票」、「點完票」。（facebook影片截圖）

中選會此前公布，2020台灣大選的選舉人人數（即合資格選民人數）約1931萬。（資料圖片/中央社）

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患者的友人「Mimi Liu」於周三（8日）上載影片，片中台男稱醫生剛在周一才告訴他「大概一、兩天就出事情」，抽血結果顯示體內96%有癌細胞。得知時日無多，但他毅然要求出院，結果自己出院後身體狀況反而變好，血氧正常，也不再發燒。

他續稱，「既然醫生都說剩沒幾天了，目前我的想法是，第一階段我要活到至少投完票、開完票」，更直言：「林北（我）癌症末期都要去投票了，大家給我投起來。」友人在帖文大讚他是「真正的勇士」，「連腳都走不穩了，總說要活到投完票開完票才可以……即便生命如此脆弱，也勇敢向前」，再呼籲台灣民眾珍惜手中一票。

影片在短短3天便有約48萬觀看人次，近8000次分享，不少網民感動留言「看完超想哭的」、「癌症末期中的末期都去投票了，你還在政治跟我無關」、「投票是我們的珍貴資產」。

（facebook）

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